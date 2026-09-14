Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής για τη συμμετοχή της γιατρού σε συνέδριο

Διευκρινίσεις για τη συμμετοχή της γιατρού της κλινικής στο Κολωνάκι όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Health Travel International Conference δίνει το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και μετά τον σάλο που ξέσπασε με τη συμμετοχή της γιατρού στο εν λόγω συνέδριο, βγήκε ανακοίνωση που φέρει την υπογραφή του καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, διευθυντή ΙΚΠΙ, Γιάννη Τούντα, σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για την επιλογή των ομιλητών.

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Αναφέρεται πως αρμόδιος για την επιλογή των προσώπων είναι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή ανυπόστατες αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή προσώπων ή φορέων στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ταξιδιωτικού Τουρισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, χωρίς φυσική παρουσία, στις 4 και 5 Μαΐου 2023, το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Επρόκειτο για διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν διεθνούς κύρους επιστήμονες, καθώς και στελέχη και εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι ομιλητές του συνεδρίου επελέγησαν ύστερα από προτάσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής. Η Οργανωτική Επιτροπή, που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση του προγράμματος και για την επιλογή των ομιλητών, ούτε ήταν αρμόδια αλλά ούτε και μπορούσε να ελέγξει την αξιοπιστία των βιογραφικών κάθε ομιλητή ούτε βέβαια να είναι ενήμερη για τυχόν παράνομες ιατρικές πράξεις για τις οποίες ουδείς γνώριζε.

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Ως εκ τούτου, οι προσκεκλημένοι ομιλητές, τα πρόσωπα που απηύθυναν χαιρετισμό εκπροσωπώντας τους φορείς που έδωσαν την αιγίδα, καθώς και οι φορείς που έθεσαν το συνέδριο υπό την αιγίδα τους, δεν συμμετείχαν στη διαμόρφωση του προγράμματος ούτε στην επιλογή των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Το ΙΚΠΙ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ακριβή και υπεύθυνη ενημέρωση και προβαίνει στην παρούσα διευκρίνιση προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων και αυθαίρετων συσχετισμών».