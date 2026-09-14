Ελλάδα

Πάτρα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και έκλεψε από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 17.000 ευρώ

Η ηλικιωμένη τοποθέτησε τα κοσμήματα σε σακούλα και οι απατεώνες τα παρέλαβαν έξω από το σπίτι της
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Ακόμα μία νέα τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε στην Πάτρα με αποτέλεσμα οι απατεώνες να φύγουν με λεία κοντά που άγγιζε τα 17.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr για την υπόθεση της απάτης, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα στην Πάτρα και, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, την έπεισε ότι υπήρχε επείγον ζήτημα για το οποίο έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή.

Η ηλικιωμένη, ακολουθώντας τις οδηγίες του, τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι της, συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ, και την άφησε έξω από την οικία της.

Λίγο αργότερα, ο δράστης πέρασε από το σημείο, παρέλαβε τη σακούλα με τα κοσμήματα και εξαφανίστηκε.

Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία, η οποία αναζητά τον άνδρα.

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