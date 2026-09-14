Βάσω Μαζωνάκη: Η στιγμή που διαβάζει μηνύματα του κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Βάσω Μαζωνάκη συντετριμμένη, στα μαύρα, στο λαϊκό προσκύνημα για τον αδερφό της στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την είχε μάνατζερ για ένα διάστημα της καριέρας του. Οι σχέσεις τους στο πέρασμα του χρόνου πέρασαν από διάφορα στάδια και προκάλεσαν κατά διαστήματα συζητήσεις.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στην οικογένειά του και τη στήριξε που του παρείχε στο ξεκίνημα της πορείας του, ουκ ολίγες φορές. Η Βάσω Μαζωνάκη είχε παραχωρήσει δηλώσεις στα σχετικά αφιερώματα και δήλωνε περήφανη για τον αδερφό της. Πλέον οι αναμνήσεις, της προκαλούν συγκίνηση.

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Λίγο μετά τις 09.00 το πρωί της Δευτέρας (14-09-2026), η μεγαλύτερη από τις δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγράφηκε ξανά στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Έντονα συναισθηματικά φορτισμένη, στάθηκε για να διαβάσει ορισμένα από τα μηνύματα που είχε αφήσει κόσμος, στο προαύλιο της εκκλησίας.

Μαζί με την αδερφή της, Μαρία και τους γονείς της, η Βάσω Μαζωνάκη βιώνει μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της. Λόγια παρηγοριάς είναι αδύνατον να ειπωθούν αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες.

Η κηδεία του τραγουδιστή θα γίνει στη 13:00 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή του, σε στενό οικογενειακό κύκλο.