Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με μολότοφ στην καφετέρια – «Δεν με έχει απειλήσει κανένας, δεν το περίμενα», λέει ο ιδιοκτήτης

Τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης όπου δύο δράστες πετάνε μολότοφ μέσα στην καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα αποτυπώνει το βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, δείχνοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν εργαζόμενοι και πελάτες του μαγαζιού τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8/2026).

Για την εμπρηστική επίθεση που δέχτηκε το μαγαζί στον Άγιο Παντελεήμονα, γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα, μίλησε στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν που θα μπορούσε να ρίξει φως στα αίτια της επίθεσης.

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«Το περιστατικό έγινε γύρω στις 1:30 τα ξημερώματα, εγώ δεν ήμουν στο μαγαζί, ήμουν σπίτι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ήταν δύο άτομα. Ένας μικρός και ένας μεγάλος, ένας κοντός και ένας ψηλός, έριξαν δυο τρία μπουκάλια με βενζίνη και φύγανε», είπε αρχικά ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.

Μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί, πράγματι αποκαλύπτουν ότι δύο άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα έχοντας μαζί τους ένα σακίδιο από το οποίο έβγαλαν δύο μολότοφ, τις οποίες πέταξαν προς το κατάστημα.

Ευτυχώς από την επίθεση δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Μία κοπέλα που βρισκόταν μέσα στο μαγαζί κάηκε λίγο στο πόδι, με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.

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Όπως αναφέρει και ο ιδιοκτήτης στο newsit.gr: «Τη φωτιά την έσβησαν οι εργαζόμενοι, η αδερφή μου και οι πελάτες που ήταν μέσα, με νερό. Η κοπέλα που βρισκόταν στο μαγαζί κάηκε λίγο στο πόδι. Ένα μπουκάλι από αυτά που έριξαν μπήκε μέσα στο μαγαζί αλλά τα παιδιά προλάβανε να την σβήσουν».

Για το αν μπορέι να σκεφτεί κάποιον λόγο για τον οποίο το μαγαζί του δέχτηκε επίθεση είπε: «Δεν με έχει απειλήσει κανένας ποτέ, δεν ήταν κάτι που το περίμενα».

Βέβαια αποκάλυψε ότι εκείνος έχει το μαγαζί «μόνο 4 μήνες», γεγονός που είναι πιθανό να ερευνηθεί και από τις αρχές.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο δράστες

Μετά την επίθεση, υπήρξε προσπάθεια να εντοπιστούν οι δύο άνδρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί πλήρως και δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.