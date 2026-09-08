Ελλάδα

Βούλα: Αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στην παραλιακή – Τρομακτικό βίντεο

Ξαφνικά και ενώ ετοιμάζεται να αλλάξει λωρίδα βλέπει τα φώτα αυτοκινήτου που κινείται ανάποδα (!) στην παραλιακή
Βίντεο με οδηγό αυτοκινήτου να πηγαίνει ανάποδα στην παραλιακή
Βίντεο με οδηγό αυτοκινήτου να πηγαίνει ανάποδα στην παραλιακή / takis-antoniou
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Δημόσιος κίνδυνος αποδείχθηκε ένας οδηγός το βράδυ της Δευτέρας (07.09.2026) όταν εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα στην παραλιακή στη Βούλα, προκαλώντας τρόμο στους υπόλοιπους οδηγούς.

Από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα όταν – όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok – ένας οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες μπήκε ανάποδα στην παραλιακή στο ύψος της Βούλας.

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Στο βίντεο φαίνεται ένα smart στη μεσαία λωρίδα και πίσω του ένα αυτοκίνητο που καταγράφει όσα γίνονται στον δρόμο λίγο μετά το Ασκληπιείο Βούλας.

Ο οδηγός με την κάμερα – που κινείται και αυτός στη μεσαία λωρίδα – αναπτύσσει ταχύτητα για να προσπεράσει το Smart από αριστερά.

Ξαφνικά και ενώ ετοιμάζεται να αλλάξει λωρίδα βλέπει τα φώτα αυτοκινήτου που κινείται ανάποδα (!) στην παραλιακή.

Ο ίδιος καταφέρνει να κόψει ταχύτητα και να αλλάξει εγκαίρως λωρίδα, καθώς το προπορευόμενο smart έχει σχεδόν κοκκαλώσει στη θέα του αυτοκινήτου που κινείται ανάποδα.

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