Ελλάδα

Χειροπέδες σε δύο Τούρκους – μέλη εγκληματικών οργανώσεων: Κατηγορούνται για ναρκωτικά και πλαστογραφία

Στην κατοχή τους βρέθηκαν χρήματα, κάνναβη και πλαστά ατομικά έγγραφα
Χειροπέδες σε δύο Τούρκους – μέλη εγκληματικών οργανώσεων: Κατηγορούνται για ναρκωτικά και πλαστογραφία
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Στη σύλληψη 2 Τούρκων – μελών εγκληματικής οργάνωσης, προχώρησαν τη Δευτέρα (07.09.2026) στελέχη του ελληνικού FBI.

Οι δύο Τούρκοι συνελήφθησαν σε περιοχή της Αθήνας μετά από πληροφορίες για την εμπλοκή τους σε εγκληματική οργάνωση και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Σε έρευνα που έγινε στα σπίτια τους από το ελληνικό FBI, βρέθηκαν 800 ευρώ, 1,04 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ στην κατοχή του ενός εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλαστά ατομικά έγγραφα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η επιχείρηση στήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Στην επιχείρηση πέρα από τα στελέχη του ελληνικού FBI συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας.

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