ΑΠΘ: Κουκουλοφόροι ξήλωσαν το σύστημα ελέγχου στις φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες από τον βανδαλισμό

Το σύστημα ελέγχου εισόδου σε φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, ξήλωσαν άγνωστοι την περασμένη Παρασκευή (04.09.2026) με αποτέλεσμα να υπάρξει η αντίδραση του υφυπουργού Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου.

Όπως αποκαλύφθηκε από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στις Α’ φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ βγάζοντας τα καλώδια από το σύστημα ελέγχου που είχε εγκατασταθεί στην είσοδο.

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Για το περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, όπου κάνει λόγο για ακόμη έναν βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας.