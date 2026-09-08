ΑΠΘ: Κουκουλοφόροι ξήλωσαν το σύστημα ελέγχου στις φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες από τον βανδαλισμό

Το σύστημα ελέγχου εισόδου σε φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, ξήλωσαν άγνωστοι την περασμένη Παρασκευή (04.09.2026) με αποτέλεσμα να υπάρξει η αντίδραση του υφυπουργού Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου.
Όπως αποκαλύφθηκε από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στις Α’ φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ βγάζοντας τα καλώδια από το σύστημα ελέγχου που είχε εγκατασταθεί στην είσοδο.
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Για το περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, όπου κάνει λόγο για ακόμη έναν βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας.
«Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων. Το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων», ανέφερε αρχικά.
«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους -όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία», κατέληξε,