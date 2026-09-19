Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με ντίσκο, σινεμά και γιόγκα – Οι κλειστοί δρόμοι και όλες οι εκδηλώσεις

Αλλάζει όψη η Αθήνα έστω και για λίγες ώρες και από τις 8 μμ έως αύριο βράδυ (20.9.26) η οδός Αθηνάς γίνεται τόπος συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Η 24ωρη γιορτή στην «καρδιά» της πρωτεύουσας ξεκινά απόψε στις 8 μμ σε μια ποικιλόμορφη γιορτή με μουσική, σινεμά, αθλητισμό, ποδήλατο και δεκάδες δωρεάν εκδηλώσεις.

Πρόκειται για τη δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου.

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Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καλεί τους Αθηναίους στην οδό Αθηνάς «να διασκεδάσουμε μαζί και να δούμε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της διαφορετικό. «Αυτό το Σαββατοκύριακο, για 24 ώρες, χωρίς αυτοκίνητα, δίνουμε χώρο στους ανθρώπους, στο ποδήλατο, στο παιχνίδι και στον πολιτισμό».

Μια επίσης ενδιαφέρουσα δράση στο πρόγραμμα είναι η ποδηλατάδα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ κοινότητα, διοργανώνει μια ποδηλατοπορεία για να γνωστοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο οι γειτονιές της Αθήνας, στην κορύφωση των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (Κυριακή 20/9 και ώρα προσέλευσης 10:00, στην Πλατεία Κοτζιά).

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Την εκκίνηση θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ώστε να γίνει αντιληπτό στην πράξη το προτεινόμενο νέο Τοπικό Ποδηλατικό Δίκτυο: ένα δίκτυο που φιλοδοξεί να συνδέσει γειτονιές, βασικούς προορισμούς και μέσα μαζικής μεταφοράς και να κάνει το ποδήλατο ουσιαστικό κομμάτι των καθημερινών μετακινήσεων στην Αθήνα. Το νέο δίκτυο έρχεται να συμπληρώσει τον υπό υλοποίηση Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα Αττικής με τοπικές, ασφαλείς διαδρομές. Μικροί και μεγάλοι ανεβαίνουμε στα ποδήλατα και ανακαλύπτουμε την πόλη διαφορετικά, σε μια εύκολη διαδρομή περίπου 60 λεπτών.

Εκκίνηση & τερματισμός: Πλατεία Κοτζιά. Για όλες τις ηλικίες – οι ανήλικοι συμμετέχουν με συνοδεία ενήλικα.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας κινητικότητας την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τον οργανισμό Cities for Cycling-Πόλεις για ποδήλατο διοργανώνει τη δράση «Ποδήλατο για όλες τις γενιές» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με ελεύθερη είσοδο. Με σύνθημα «Συνδυάζω – Μετακινούμαι», βάζουμε το ποδήλατο στη ζωή μας, ενισχύουμε την προσβασιμότητα και προωθούμε τη συμπερίληψη στην πόλη μας μέσα από μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, δράσεις και workshops για μικρούς και μεγάλους.

Την Τρίτη 22/9, 13:00 έχει οργανωθεί ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου και συνοδούς.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Σάββατο 19/09/2026

20:00 – 23:00 | Disco Street Party

Το μουσικό ξεκίνημα για το 24ωρο της βιώσιμης κινητικότητας. Μια ανοιχτή πρόσκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας να περπατήσουν, να χορέψουν και να γιορτάσουν στην πόλη.

23:00 – 05:30 | Midnight Express

Ο άδειος από οχήματα δρόμος γεμίζει με τη νοσταλγία του σελιλόιντ και με μερικές από τις πιο θρυλικές κινηματογραφικές κούρσες της μεγάλης οθόνης.

23:30: «Μέρες Κεραυνού» (Days of Thunder), Tony Scott, 1990

01:30: «Ληστεία αλά Ιταλικά» (The Italian Job), Peter Collinson, 1969

03:30: «Μπούλιτ» (Bullitt), Peter Yates, 1968

Κυριακή 20/09/2026

08:30 – 11:30 | Yoga

Δάσκαλοι της γιόγκα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε ένα πρωινό αφιερωμένο στο σώμα και τον νου, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

09:00 – 17:00 | Sports Beyond Limits – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Με την καθοδήγηση αθλητών και προπονητών, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν παραολυμπιακά αθλήματα και ανακαλύπτουν στην πράξη τη σημασία της τεχνικής, της συγκέντρωσης, της συνεργασίας και της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό.

11:00 – 14:00 | Θεατρικό Παιχνίδι «Η Πόλη Παίζει!»

Η οδός Αθηνάς μεταμορφώνεται σε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι γιγαντιαίων διαστάσεων.

11:00 – 15:00 | Graffiti Stencil: Δημιουργικό Street Art Εργαστήριο

Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν βήμα-βήμα πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ένα δυνατό οπτικό μήνυμα.

11:00 – 15:00 | Face Painting & Glitter Magic

Χρώμα και λάμψη στα παιδικά πρόσωπα, που μεταμορφώνονται σε ό,τι ονειρεύονται.

11:00 – 15:00 | Mini Bike Studio: Φτιάχνουμε τα δικά μας ποδήλατα-μινιατούρες

Τα παιδιά συναρμολογούν, χρωματίζουν και διαμορφώνουν τα δικά τους ποδηλατάκια με διαφορετικά υλικά και πολλή φαντασία.

11:00 – 15:00 | Street Mission: Πράκτορες Ανακύκλωσης

Μια αποστολή γεμάτη παιχνίδι, παρατηρητικότητα και περιβαλλοντικά μηνύματα.

11:00 – 13:00 & 13:00 – 15:00 | Το Τσίρκο μας Μεταφέρει!

Ο δρόμος μεταμορφώνεται σε μια πολύχρωμη σκηνή με παράξενα ποδήλατα, τεράστιες μπάλες, ξυλοπόδαρα, σχοινιά και κάθε λογής αλλόκοτα «μεταφορικά μέσα».

11:00 – 16:00 | Green Energy Station: Φόρτισε το κινητό σου με… πετάλι

Ένας έξυπνος, οικολογικός σταθμός μετατρέπει τη μυϊκή δύναμη σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

11:00 – 16:00 | Εργαστήριο Ποδηλάτου: Πίστα Ποδηλάτου με Πινακίδες ΚΟΚ

Μια ειδικά διαμορφωμένη μικρογραφία πόλης 300 τ.μ. περιμένει παιδιά 4 έως 11 ετών για μια διαφορετική, εκπαιδευτική ποδηλατάδα.

Γιογκα στο δρόμο

11:00 – 16:00 | Πρώτες διαδρομές: Η πίστα των μικρών εξερευνητών

Σε έναν ασφαλή και ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παιδιά 2 έως 4 ετών κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με το ποδήλατο ισορροπίας μέσα από το παιχνίδι.

11:00 – 16:00 | Εργαστήριο Ποδηλάτου: Ζωγραφίζω με το Ποδήλατό μου

Ένα ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο δίνει κίνηση σε έναν περιστρεφόμενο δίσκο με χρώματα, δημιουργώντας κάθε φορά μια διαφορετική σύνθεση.

11:00 – 17:00 | Get Skated & Educated

Έμπειροι εκπαιδευτές από το Ministry of Concrete καθοδηγούν αρχάριους και πιο έμπειρους αναβάτες στο skate και τα rollers.

11:30 – 13:30 | Fitness Fun & Πατίνια

Δυναμικές ασκήσεις fitness και energy sessions υπό την καθοδήγηση γυμναστών. Την εκδήλωση υποστηρίζει η Xiaomi με τη νέα σειρά REDMI Note 17, καταγράφοντας τις πιο δυναμικές στιγμές της. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν τις νέες συσκευές με την τριήμερη αυτονομία μπαταρίας.

14:30 – 16:00 | Θεατρικό Παιχνίδι «Ένας εξωγήινος στην Οδό Αθηνάς»

Ένας εξωγήινος συναντά τα παιδιά και γίνεται η αφορμή για ένα παιχνίδι φαντασίας: οι μικροί πρωταγωνιστές τού εξηγούν πώς λειτουργεί η πόλη και τη μεταμορφώνουν όπως εκείνοι την ονειρεύονται.

18:00 – 20:00 | «Το Μπαλκόνι του Papazό» LIVE από τον Ελληνικό 93.2

Ο Papazό γιορτάζει στην οδό Αθηνάς την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ μαζί με τους Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Akylas, Marseaux, Γιαγκίνηδες, Artemis, Danae, Amal και Billie Kark.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημειώνεται ότι λόγω της δράσης θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα:

Το Μετρό (Γραμμές 2 και 3) θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035.

Γραμμή 227

Προς Αγ. Αρτέμιο: Από Πειραιώς, συνέχεια ευθεία Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας και συνέχεια κανονικά.

Προς Πετράλωνα: Από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, και συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025 και 026

Από Ιπποκράτους: Από Ομήρου, δεξιά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομόνοιας, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου και συνέχεια κανονικά.

Προς Ιπποκράτους: Από Θερμοπυλών, αριστερά Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας, Σταδίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 035

Προς Ταύρο: Από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς και συνέχεια κανονικά.

Προς Κυψέλη: Από Πειραιώς, συνέχεια ευθεία Πειραιώς, πλατεία Ομόνοιας και συνέχεια κανονικά.

Οι παραπάνω λεωφορειακές γραμμές, στα τροποποιημένα τμήματα των διαδρομών τους, θα πραγματοποιούν στάσεις στις ήδη υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών.

Κυκλοφοριακά μέτρα της Τροχαίας

Επίσης, από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 23:00 θα ισχύσει διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης:

Στην οδό Αθηνάς, μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στις οδούς Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγ. Ειρήνης, σε όλο το μήκος τους.

Στην πλατεία Αγ. Ασωμάτων, μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στην οδό Ερμού, μεταξύ Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Το χρονικό διάστημα εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενδέχεται να παραταθεί ή να περιοριστεί, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://cityfestival.thisisathens.org/