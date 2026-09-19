Ελλάδα

Πύργος: Συνελήφθη ο 26χρονος που είχε επιτεθεί με ρόπαλο στην 36χρονη πρώην σύντροφο του και τον πατέρα της

Ο πατέρας της είχε καταφέρει να βγάλει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου και να τον αναγνωρίσει
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε χθες (18/8/2026) ο 26χρονος που αναζητούταν στον Πύργο καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε στην 36χρονη πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της με ρόπαλο.

Ο 26χρονος, που αναζητούταν, είχε πάει έξω από το σπίτι της 36χρονης πρώην του στον Πύργο μαζί με ένα φίλο του, φορώντας κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα. Όπως κατήγγειλαν τα θύματα οι νεαροί έσπασαν το αυτοκίνητο της κοπέλας, ενώ χτύπησαν και εκείνη και τον πατέρα της.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, σε βάρος του 26χρονου από περιοχή του Κάμπου, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Ηλείας για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το βράδυ της Παρασκευής (18/9/2026) ο νεαρός άντρας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί έκαναν επιχείρηση στο χωριό που διαμένει ο 26χρονος, τον εντόπισαν σε χώρο που βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα και συνελήφθη.

Το περιστατικό υπενθυμίζεται ότι συνέβη το περασμένο Σάββατο (12/9/2026) έξω από το σπίτι της κοπέλας. Μόλις η 36χρονη βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με αποτέλεσμα η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο πατέρας της, ωστόσο, κατάφερε να βγάλει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, και να τον αναγνωρίσει, σύμφωνα με το patrisnews.

Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ πατέρας και κόρη κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία η οποία κατάφερε χθες (18/9/2026) να εντοπίσει τον 26χρονο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
147
132
110
101
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι μαρτυρίες των διασωστών που διαψεύδουν τους γιατρούς – «Είπαν ότι είναι 10 λεπτά εκεί και δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι»
«Οι γιατροί μας είπαν ότι έκαναν συμπιέσεις, ότι έβαλαν απινιδωτή που δεν δούλεψε και ότι είχαν δώσει αδρεναλίνη 1mg», μέχρι να φτάσουν οι διασώστες
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης: «Η γιατρός έλεγε στους διασώστες μόνο ότι δεν τον έβαλε στο μηχάνημα, τίποτα άλλο», αναφέρει ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ
«Δεν μας ενημέρωσαν ποιες ιατρικές πράξεις γίνονταν γενικότερα, ούτε ποιος ήταν ο ασθενής και τι είχε συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται», είπε ο Γιώργος Μαθιόπουλος
Γιώργος Μαζωνάκης
Εγκληματική οργάνωση με λεία 179.000 ευρώ «έγδυνε» σπίτια στην Αττική: Η οικιακή βοηθός και τα εμβάσματα στο εξωτερικό
Και στο εξωτερικό η δράση τους - 76.000 ευρώ είχαν στείλει με εμβάσματα για να κρύψουν τα ίχνη τους - Το modus operandi και ο ρόλος των μελών - Έγκλειστοι στις φυλακές οι 2 από αυτούς - 3 συλλήψεις
Εγκληματική οργάνωση με λεία 179.000 ευρώ «έγδυνε» σπίτια στην Αττική: Η οικιακή βοηθός και τα εμβάσματα στο εξωτερικό 10
Newsit logo
Newsit logo