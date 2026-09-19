Πύργος: Συνελήφθη ο 26χρονος που είχε επιτεθεί με ρόπαλο στην 36χρονη πρώην σύντροφο του και τον πατέρα της

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε χθες (18/8/2026) ο 26χρονος που αναζητούταν στον Πύργο καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε στην 36χρονη πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της με ρόπαλο.

Ο 26χρονος, που αναζητούταν, είχε πάει έξω από το σπίτι της 36χρονης πρώην του στον Πύργο μαζί με ένα φίλο του, φορώντας κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα. Όπως κατήγγειλαν τα θύματα οι νεαροί έσπασαν το αυτοκίνητο της κοπέλας, ενώ χτύπησαν και εκείνη και τον πατέρα της.

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Σύμφωνα με το ilialive.gr, σε βάρος του 26χρονου από περιοχή του Κάμπου, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Ηλείας για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το βράδυ της Παρασκευής (18/9/2026) ο νεαρός άντρας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί έκαναν επιχείρηση στο χωριό που διαμένει ο 26χρονος, τον εντόπισαν σε χώρο που βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα και συνελήφθη.

Το περιστατικό υπενθυμίζεται ότι συνέβη το περασμένο Σάββατο (12/9/2026) έξω από το σπίτι της κοπέλας. Μόλις η 36χρονη βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα με αποτέλεσμα η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι.

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Ο πατέρας της, ωστόσο, κατάφερε να βγάλει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, και να τον αναγνωρίσει, σύμφωνα με το patrisnews.

Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ πατέρας και κόρη κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία η οποία κατάφερε χθες (18/9/2026) να εντοπίσει τον 26χρονο.