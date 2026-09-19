Άγιος Παντελεήμονας: Νεαρό ζευγάρι επιτέθηκε σε 74χρονο και του άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό

Θύμα ληστείας έπεσε 74χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα με τους δράστες να συλλαμβάνονται από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ειδικότερα, οι δύο δράστες, ένας 19χρονος και μία 23χρονη, πλησίασαν τον 74χρονο πεζό στον Άγιο Παντελεήμονα και με χρήση βίας τού άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως οι περαστικοί ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί περιπολικού συνέλαβαν την 23χρονη, ενώ στη συνέχεια, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 19χρονο σε κοντινή απόσταση.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το νεαρό ζευγάρι στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.