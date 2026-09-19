Θεσσαλονίκη: Ανήλικη χτύπησε 13χρονη και την έστειλε στο Κέντρο Υγείας

Ένα ακόμη περιστατικό ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης 18.09.2026.

Όπως φαίνεται η βία των ανηλίκων παίρνει ακραίες διαστάσεις, με το νέο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη να προστίθεται στη μεγάλη λίστα των επιθέσεων.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νέος ξυλοδαρμός σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Ειδικότερα, μια παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12-13 ετών, φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο διερχόμενες κοπέλες, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις δύο.

Πρόκειται για μια 13χρονη, η οποία αμέσως μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της 13χρονης φέρονται να έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες.