Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Σιδέρη για το ΕΣΥ: «Είμαι ο πρώτος υπουργός που ασχολείται με το να μην έχει ράντζα το Αττικόν»

Σε «πεδίο μάχης» εξελίχθηκε η τηλεοπτική συνάντηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του προέδρου της ΕΙΝΑΠ, Γιώργου Σιδέρη, στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» σήμερα (6/3/2026), όταν η κουβέντα πήγε στα προβλήματα του ΕΣΥ.

Η συζήτηση στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκίνησε υπό τον συντονισμό του Νίκου Χατζηνικολάου και βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου με μία προσωπική αλλά και πολιτική κόντρα να δημιουργείται, με επίκεντρο τις ελλείψεις προσωπικού στο ΕΣΥ, τη λειτουργία των χειρουργείων και το διαχρονικό πρόβλημα των ράντζων.

Αρχικά οι ενστάσεις της ΕΙΝΑΠ και του Γ. Σιδέρη ξεκίνησαν με αναφορά στα χειρουργεία και τις λίστες. Ο Γιώργος Σιδέρης παρουσίασε μια ανησυχητική εικόνα για τις υποδομές στην Αττική, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των πρόσφατων κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Τα κύρια σημεία της τοποθέτησής του περιλαμβάνουν:

Ανενεργές χειρουργικές αίθουσες: Στα νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά, από τις 210 αίθουσες, οι 100 παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στα νοσοκομεία Αθήνας και Πειραιά, από τις 210 αίθουσες, οι 100 παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Περιορισμένη επίδραση απογευματινών χειρουργείων: Στο «Αττικόν», τα απογευματινά χειρουργεία (347) αντιστοιχούν μόλις στο 3% των συνολικών επεμβάσεων των τελευταίων ετών.

Στο «Αττικόν», τα απογευματινά χειρουργεία (347) αντιστοιχούν μόλις στο 3% των συνολικών επεμβάσεων των τελευταίων ετών. Τεχνητή μείωση αναμονής: Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ υποστήριξε ότι η αποσυμφόρηση της λίστας οφείλεται στην κατεύθυνση ασθενών στον ιδιωτικό τομέα (vouchers) ή σε διαγραφές, αναφέροντας χαρακτηριστικά 1.400 τέτοιες περιπτώσεις στο «Αττικόν».

Πως απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Με τη σειρά του ο Άδωνις Γεωργιάδη μίλησε για το ΕΣΥ σήμερα σε σύγκριση με το 2019. Εκείνος απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «στατιστική λαθροχειρία». Η επιχειρηματολογία του βασίστηκε στη σύγκριση των σημερινών δεδομένων με την περίοδο προ πανδημίας:

Για την αύξηση του προσωπικού ο υπουργός τόνισε ότι το προσωπικό του ΕΣΥ είναι αυξημένο κατά 11% σε σύγκριση με το 2019, έτος που θεωρεί ως το τελευταίο σημείο «κανονικότητας».

Στη συνέχεια για την απόρριψη του 2021 ως βάσης σύγκρισης, υποστήριξε ότι το 2021 υπήρξε παγκόσμια αιχμή προσλήψεων λόγω Covid-19 και δεν μπορεί να αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τη μόνιμη στελέχωση του συστήματος.

Τέλος απαντώντας για τις επενδύσεις στις υποδομές αναφέρθηκε στο έργο ύψους 15 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο «Λοιμωδών», με στόχο τον μηδενισμό των ράντζων στο «Αττικόν».

Δείτε το απόσπασμα με τους διαξιφισμούς μεταξύ Υπουργού Υγείας και προέδρου ΕΙΝΑΠ, στο 01.04.38:

Η κόντρα για το νοσοκομείο «Λοιμωδών» και η «συγγνώμη»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο κλείσιμο του νοσοκομείου «Λοιμωδών» το 2013, με τον Γ. Σιδέρη να εγκαλεί τον υπουργό για την τότε απόφασή του.

Γιώργος Σιδέρης: «Που κλείσατε εσείς ως υπουργός. Γιατί δεν το λέτε; Να πείτε συγγνώμη στον κόσμο που το κλείσατε. Και μετά, από 5 χρόνια, είχαμε πανδημία. Πήρες νοσοκομείο, το έκλεισες και μας λες ότι σε δύο χρόνια θα φτιάξεις παράρτημα. Το καταλαβαίνεις; Και δεν ζητάς συγγνώμη».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ’13 έπρεπε να κλείσει. Καλώς το έκλεισα. Το 2026, αυτός ο υπουργός που βρίζεται όλη την ημέρα είναι ο πρώτος υπουργός που ασχολείται με το να μην έχει ράντζα το Αττικόν. Ξέρετε γιατί [το κρύψατε]; Γιατί είστε εμπαθείς κομματικά, γι’ αυτό. Καταλάβατε, γιατρέ; Που δεν είσαι γιατρός».

Η αντιπαράθεση έκλεισε με τον υπουργό να επιμένει ότι η μετατροπή του «Λοιμωδών» σε παράρτημα του «Αττικόν» αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την αποσυμφόρηση των διαδρόμων, ενώ ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ επέμεινε στην ανάγκη για συνολική ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας.

