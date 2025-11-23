Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξη των περιπολικών – «Είχε ρίξει τον άλλον κάτω και τον κλωτσούσε»

Ένα ακόμη άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη στο Νέο Ηράκλειο, με θύματα και θύτες να είναι μαθητές σχολείου.

Οι αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις για το επεισόδιο έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο, που συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (21.11.2025), όταν μαθητές πιάστηκαν σε χέρια για ασήμαντη αφορμή και μάλιστα σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί, εντόπισαν ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών στα προσωπικά αντικείμενα του ενος.

Μετά από έρευνα των αρχών, καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν κάποιοι από τους δράστες. Αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία και άμεσα έφτασαν στο σημείο περιπολικά ενώ λίγη ώρα αργότερα βρέθηκαν σε κοντινό σημείο τρεις 16χρονοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τα περιπολικά που φτάνουν στο σημείο που έγινε η συμπλοκή:

Όπως περιγράφει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας της άγριας συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο, «Περίπου στη 1-1:30 ώρα πρέπει να είχαν τελειώσει το σχολείο, είδα μια ομάδα νεαρών 15 με 20 άτομα να βλέπουν δύο ανήλικους να τσακώνονται, ο ένας μάλιστα φαινόταν γεροδεμένο παιδί είχε ρίξει τον άλλον κάτω και τον κλωτσούσε και τον χτυπούσε. Ολο αυτό κράτησε περίπου μόλις 1 με 2 λεπτά. Εξαφανίστηκαν μέσα στο πάρκο η μία ομάδα από αριστερά η άλλη από δεξιά. Είδα και κάτι αλλά παιδιά να μεταφέρουν έναν κάδο στον δρόμο μάλλον να κλείσουν τον δρόμο να μην περάσει αμάξι μετά έμαθα ότι ο ένας είχε και μαχαίρι 14 εκατοστά μαζί του τι να πω έχουμε ξεφύγει».

Υλικό από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε τους ανήλικους να βάζουν κάδο στον δρόμο για να τον κλείσουν:

Κάτοικος περιοχής μιλώντας στο newsit.gr περιέγραψε πως: «Πολύ συχνό το φαινόμενο, ειδικά στη συγκεκριμένη πλατεία όπου δεν υπάρχει αστυνόμευση. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες του Ηρακλείου, ακριβώς απέναντι από το σχολείο. Παρέες εφήβων δημιουργούν πολλά προβλήματα. Αν κατέβεις να τους κάνεις μία παρατήρηση, σε προπηλακίζουν».

Ανήλικος αυτόπτης μάρτυρας περιστατικού αναφέρει ότι αφορμή για τον καυγα φαίνεται να είναι ότι η κοπέλα ενός από τους θύτες μίλησε στον ανήλικο που του επιτέθηκαν.

«Ήταν, νομίζω, ένας που μιλούσε με μία κοπέλα. Η κοπέλα είχε σχέση με έναν άλλον, αλλά δεν το ήξερε το παιδί που της μιλούσε. Το έμαθε ο άλλος, αυτός που είχε σχέση με το κορίτσι, και του “την έπεσε”. Δεν ξέρω αν του την έπεσαν, λογικά θα τον έριξαν και κάτω.Έτσι έμαθα ότι έγινε έξω από το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανήλικος.