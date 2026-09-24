Αγρίνιο: Για βιασμό κατ’ εξακολούθηση από συμμαθητής της καταγγέλλει 13χρονη

Ανατριχιάζει το περιστατικό βιασμού κατ’ εξακολούθηση 13χρονης από συμμαθητή της στο Αγρίνιο.

Οι αρχές στο Αγρίνιο, ερευνούν μετά την καταγγελία της μητέρας της 13χρονης σε βάρος του 13χρονου για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Σύμφωνα με το dete.gr, στην υπόθεση του βιασμού εμπλέκεται και ακόμη ένας 13χρονος.

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Ο ανήλικος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου την Παρασκευή (18.09.2026) Σεπτεμβρίου. Σε βάρος του 13χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενώ μετά την απολογία του στις δικαστικές Αρχές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Την βίασε δύο φορές σε χώρο κοντά στο σχολείο τους

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας, ο 13χρονος φέρεται να προχώρησε δύο φορές, μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της συνομήλικης συμμαθήτριάς του παρά τη θέλησή της, σε χώρο κοντά στο σχολείο τους.

Αρνείται την κατηγορία ο 13χρονος

Από την πλευρά της υπεράσπισης επισημαίνεται ότι ο ανήλικος αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων πλευρών.