Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίζονται τα δύο μέλη της τουρκικής μαφίας που είχαν αφεθεί ελεύθερα για τον βαρύ οπλισμό

Πρόκειται για έναν 36χρονο υπήκοο Τουρκίας και έναν 30χρονο Έλληνα, εις βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία
Τα όπλα που βρέθηκαν στους δύο συλληφθέντες
Τα όπλα που βρέθηκαν στους δύο συλληφθέντες
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης η προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών κατά της διάταξης με την οποία είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βαρύ οπλισμού που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων.

Με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται οι περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί με το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης προκειμένου να εκτελεστούν, ώστε οι δύο κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή.

Πρόκειται για έναν 36χρονο υπήκοο Τουρκίας και έναν 30χρονο Έλληνα, εις βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία.

Μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχαν αφεθεί ελεύθεροι, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, με την επιβολή περιοριστικών όρων (εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα).

Διαφωνώντας με την παραπάνω ποινική μεταχείριση, ο εισαγγελέας Εφετών ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό που επικαλέστηκε ο εισαγγελικός λειτουργός, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η φύση των πράξεων που τους αποδίδονται δημιουργούν κίνδυνο τέλεσης νέων παρόμοιων κακουργημάτων σε περίπτωση που παραμείνουν ελεύθεροι.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που εξέρχονταν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους περιλαμβάνεται ως ηθικός αυτουργός ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στην Ελλάδα και αναζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών Αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές.

Απολογούμενος ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων, ενώ ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο, με τον οποίο γνωρίζονται. Ο τελευταίος, από την πλευρά του, φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύτηκαν στον χώρο ιδιοκτησίας του και ότι δέχθηκε να εξυπηρετήσει τον συγκατηγορούμενό του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
157
150
123
110
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καίνε οι τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ παρά την «συμφωνία κυρίων» να κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα
Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται ότι προϊόντα που είχαν χαμηλότερη τιμή πριν από την ένταξή τους στην πρωτοβουλία, στη συνέχεια εντάχθηκαν με υψηλότερη τιμή, η οποία μάλιστα αυξήθηκε περαιτέρω.
σούπερ μάρκετ
Κατά 4 αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην χώρα μας τους πρώτους 6 μήνες του 2026 - Οι 4 «πρωταθλήτριες» περιοχές και πού μειώθηκαν
Στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Θεσσαλίας καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις - Στον αντίποδα οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Βορείου Αιγαίου
Newborn baby feet closeup on soft cream wrap in a selective focus - Image
Newsit logo
Newsit logo