Χαϊδάρι: «Ιατρικό θαύμα» η ανάρρωση της 13χρονης που είχε πέσει από το μπαλκόνι στο σχολείο της

Το τραγικό ατύχημα που είχε η 13χρονη στο σχολείο της το Χαϊδάρι, για λίγο δεν της στέρησε τη ζωή, όταν έπεσε από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου, με τον Μιχάλη Γιαννάκο να κάνει λόγο για «ιατρικό θαύμα».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε για «ιατρικό επίτευγμα» της ιατρικής ομάδας που κατάφερε να σώσει την 13χρονη που είχε το ατύχημα στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, η οποία συνεχίζει τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ, με τις επόμενες εξετάσεις να είναι κρίσιμες.

Ως «ιατρικό θαύμα» και «ιατρικό επίτευγμα» μάλιστα χαρακτήρισε την πορεία της ο Μιχάλης Γιαννάκος, σημειώνοντας ότι το παιδί έχει πλέον «διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του».

Όπως αναφέρει, η κατάσταση της ανήλικης παρουσίασε σημαντική βελτίωση μετά τη δύσκολη μάχη που έδωσε τόσο στο χειρουργείο όσο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου «συνεχίστηκε η μάχη με τον θάνατο». Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι κατά τη διάρκεια της πολύωρης επέμβασης το κορίτσι υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, γεγονός που καθιστά, όπως τονίζει, ακόμη πιο σημαντικό το αποτέλεσμα της προσπάθειας των γιατρών.

Ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη θεραπευτική ομάδα, επισημαίνοντας ότι «κατάφερε το ακατόρθωτο», ενώ ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση της 13χρονης εξακολουθεί να απαιτεί στενή παρακολούθηση. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να προγραμματίζουν νέες εξετάσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την «αντίδραση του εγκεφάλου».

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η πορεία της υγείας της θα εξελιχθεί «βήμα… βήμα».

Το χρονικό του σοβαρού περιστατικού

Η 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατά τη διάρκεια διαλείμματος. Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 20.04.2026.

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών για την αντιμετώπιση βαριών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπέστη ανακοπές, ωστόσο επανήλθε χάρη στις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας.

Πηγή: iatropedia.gr