Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου: Πανικός με οδηγό που πήγαινε με την όπισθεν μέσα σε σήραγγα

Τρόμο ένιωσαν κάποιοι οδηγοί που βρίσκονταν στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου σήμερα τα ξημερώματα (27/4/2026), όταν μέσα σε σήραγγα οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί με την όπισθεν.

Όλα συνέβησαν στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Πύργο, νωρίς το πρωί και όπως δείχνει και το βίντεο του Alpha, ο οδηγός βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και οδηγεί με την όπισθεν.

Την ίδια ώρα, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα διέρχονται κανονικά και με μεγάλη ταχύτητα.

Ο οδηγός φαίνεται να μπήκε κατά λάθος από έξοδο στο συγκεκριμένο ρεύμα και οδηγούσε για περίπου ενάμιση χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα.

Μέσα στη σήραγγα και όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να βάλει όπισθεν και να πάει πάλι πίσω στην έξοδο από την οποία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.