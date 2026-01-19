Αγρίνιο: «Θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά» είπε ο 44χρονος στον αδερφό του μετά τη δολοφονία

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγρινίου μετά την δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη της κοινότητας Λιθοβουνίου, τον οποίο σκότωσε ένας 44χρονος που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν σε άμυνα αφού το θύμα φέρεται ότι τον κυνηγούσε και τον απειλούσε για τα μάτια μιας γυναίκας.

Από στενοί φίλοι και συνεργάτες, οι δύο άντρες έγιναν θανάσιμοι εχθροί, με τις απειλές να πυκνώνουν στο πέρασμα του χρόνου και προχθές το πρωί (17.01.2026) να δίνουν θέση σε μια άγρια δολοφονία που έχει συνταράξει το Αγρίνιο αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Οι ισχυρισμοί του 44χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, οι απαντήσεις μελών της οικογένειας του θύματος και οι μαρτυρίες φίλων και συγγενών τους θα «ρίξουν φως» στην υπόθεση του φονικού, από το οποίο πολλοί φοβούνται ότι θα «γεννηθεί» πιθανή βεντέτα.

Όπως υποστήριξαν οι συγγενείς του 40χρονου θύματος στο «Live News», ο δράστης είχε στήσει ενέδρα στον 50χρονο κοινοτάρχη και μόλις τον είδε να οδηγεί το αυτοκίνητό του και να περνάει από το σημείο, άρχισε να τον πυροβολεί.

«Άκουσα τρεις πυροβολισμούς. Ούρλιαζα, ζήτησα βοήθεια», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

«Θα με σκότωνε»

Ο αδερφός του κατηγορούμενου από την άλλη πλευρά, αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά στο «Live News» για τις πρώτες στιγμές μετα το φονικό, περιγράφοντας:

«Με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός μου εκείνη την στιγμή. Εμένα έπαιρνε πάντα ό,τι ήθελε. ‘Θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Θα με σκότωνε’. Και πήγε πέρα και του έβγαλε το όπλο και τον σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο. ‘Θα με σκότωνε’».

«Πήγα, πήρα την Αστυνομία. ‘Πάρε την Αστυνομία’, μου είπε ο καημένος. Τον κυνηγούσε συνέχεια, το παιδί. Συνέχεια. Δεν έβγαινε στο καφενείο, έχει έναν χρόνο να βγει ο αδερφός μου. Φοβόταν, τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο, με όπλα, με χίλια δυο… ερχόταν σπίτι πάνω του, του έλεγε ‘θα σε σκοτώσω, θα σε φάει το μολύβι’, του έλεγε», πρόσθεσε ο αδερφός του 44χρονου.

Ο αδερφός του καθ’ ομολογίαν δράστη είπε συγκεκριμένα ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα, όταν το θύμα, όπως ισχυρίστηκε, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του.

«Πίστευε ότι έχει με τη γυναίκα του, κάτι. Για αυτόν τον λόγο. Τώρα είχε δεν είχε, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ δεν μιλούσα με τον αδερφό μου ποτέ για τέτοια πράγματα. Αυτοί ήταν φίλοι τα παιδιά. Και μετά κάτι έγινε… κάτι με τη σύζυγό του εκεί πέρα. Τώρα και εγώ δεν ξέρω τι. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε αυτή. Το απειλούσε το παιδί συνέχεια. Το απειλούσε και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Τον απειλούσε, του έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητο», ανέφερε ο αδερφός του δράστη.

Όπως είπε στην εκπομπή η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψε κάποιο ιστορικό στα αρχεία της Αστυνομίας για τον καθ’ ομολογίαν δράστη και τον 50χρονο, αλλά ούτε και για τη σύζυγο του θύματος.

«Θα γινόταν, δεν πίστευα τον αδερφό μου, πίστευα τον άλλον ότι θα τον σκοτώσει, γιατί ο άλλος τον κυνηγούσε από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε όλο αυτό. Πριν, τα είχανε καλά. Από το Πάσχα, μπορεί να ήταν Μεγάλη Παρασκευή, κάπου εκεί, όλα από το Πάσχα και μετά. Του είχε στείλει μήνυμα τότε κάπου εκεί κοντά, είπε ‘θα σε φάει το μολύβι’. Μολύβι λέμε αυτό που έχουμε μέσα το μεγάλο που έχουμε για τα αγριογούρουνα, τα φυσίγγια να στο πω έτσι, εκείνα τα μεγάλα, αυτά του είπε ‘θα σε φάει το μολύβι’», συμπλήρωσε ο αδερφός του 44χρονου.

Αυτοί οι ισχυρισμοί ωστόσο φαίνεται πως μετέτρεψαν την θλίψη της οικογένειας του 50χρονου θύματος σε οργή. Όπως είπαν, ο κοινοτάρχης δεν είχε απειλήσει και δεν είχε βλάψει ποτέ κανέναν.

«Αν ήθελε να κάνει κάτι ο ξάδερφός μου, θα το έκανε τον πρώτο καιρό, έχει περάσει ένας χρόνος. Όντως υπήρχαν τα προβλήματα», ανέφερε από την πλευρά του ξάδερφος και κουμπάρος του θύματος.

Το πρωί, συγγενείς του θύματος τέλεσαν τρισάγιο στην μνήμη του 50χρονου, με τα μέτρα ασφαλείας στο χωριό να είναι αυξημένα, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται πιθανά αντίποινα από την οικογένεια του θύματος.

«Στυλοβάτης του χωριού, κρατούσε το χωριό ζωντανό. Πρόσφερε τη βοήθειά του σε όλους. Και στους ανθρώπους του χωριού αλλά και στα γύρω χωριά», είπε μια γειτόνισσα.

Ο 44χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Τετάρτη. Το σοκ στο χωριό για το έγκλημα έχει διαδεχθεί ο έντονος προβληματισμός για τα όσα πρόκειται να συμβούν στο μέλλον.

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ, η γυναίκα του θύματος παραμένει απομονωμένη στο σπίτι τους και δεν επικοινωνεί με κανέναν, εκτός από δυο ξαδέλφια του. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να κατανοήσει τα αίτια της τραγωδίας.

Οι γείτονες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, αλλά η γυναίκα φαίνεται να είναι σε κατάσταση σοκ και δεν επιθυμεί να μοιραστεί λεπτομέρειες. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση, ενώ οι αρχές καλούν όσους έχουν πληροφορίες να βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.