Ρόδος: Μπετονιέρα 33 τόνων «εισέβαλε» σε αυλή σπιτιού και αναποδογύρισε – Δείτε φωτογραφίες

Σε αυλή σπιτιού στην Ρόδο, «εισέβαλε» και αναποδογύρισε εν τέλει, μπετονιέρα γεμάτη σκυρόδερμα. Το τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (23.04.2026) στην περιοχή Τρεις και ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Ο οδηγός της μπετονιέρας απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα από μόνος του. Μιλώντας στους συναδέλφους του για το τροχαίο, αποκάλυψε πως δεν «έπιασαν» τα φρένα. Αν και προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα και να τραβήξει το χειρόφρενο για να βγει από την στροφή με ασφάλεια, εν τέλει έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εισέβαλε στην αυλή του σπιτιού.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει και η διαδικασία ανάσυρσης του οχήματος (φτάνει τους 33 τόνους). Στην περίπτωση που ειδικό γερανοφόρο όχημα δεν μπορέσει να το απομακρύνει, τότε θα ξεκινήσουν διαδικασίες για τον τεμαχισμό του.

Σε ανακοίνωση του σωματείου Οδηγών Χειριστών και λοιπών ειδικοτήτων «Ο Άγιος Χριστόφορος» σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή, στελέχη του σωματείου βρέθηκαν στο σημείο του τροχαίου, εκφράζοντας έτσι τη συμπαράστασή τους στον συνάδελφο οδηγό της μπετονιέρας.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου αλλά και αστυνομία για τη συνδρομή βοήθειας.

Πληροφορίες από rodiaki.gr