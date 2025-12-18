Ελλάδα

Αγρότες: Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας και τις παρακαμπτήριες οδούς – «Όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση»

«Είναι αγώνας ζωής και για εμάς και για όλους τους Έλληνες» τονίζουν, παραμένοντας στο μπλόκα μέχρι τη Δευτέρα - Οι αγρότες επιμένουν ότι «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει»
Από τη σύσκεψη των αγροτών
Άγγελος Λαμπίδης

Παραμονές Χριστουγέννων, οι αγρότες αποφάσισαν να μην κάνουν βήμα πίσω στις κινητοποιήσεις τους και να τις συνεχίσουν μέχρι τη Δευτέρα (22/12/25), προχωρώντας μάλιστα στο κλείσιμο και των παρακαμπτηρίων οδών.

«Εμείς με τον αγώνα μας δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε το δρόμο για την επιβίωση τη δική μας και τον ελληνικό λαό» δήλωσε πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά το τέλος της πανελλαδικής σύσκεψης για τα μπλόκα των αγροτών. 

Τόνισε ότι, στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

«Η απόφαση ήταν ότι όλοι είμαστε ενωμένοι. Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων: Δε βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων. 

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (18/12/25), στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα.

Αυτό που αποφάσισαν οι αγρότες είναι να κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς από τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12/25), που είναι και η μέρα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών . «Είμαστε αποφασισμένοι για ανυποχώρητη πάλη μέχρι τη δικαιώσή μας» τονίζουν.

Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν τα διόδια που λειτουργούν, για ελεύθερη διέλευση «για να βοηθήσουμε και στην μετακίνηση των ταξιδιωτών σε όλη τη χώρα, για να μην πληρώνουν διόδια» διευκρίνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

Τη Δευτέρα (22/12/25) θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των αγροτών, από την Τρίτη μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, θα ανοίξουν τα πάντα και μετά ξανά την Πρωτοχρονιά, θα δοθεί η συνέχεια… 

