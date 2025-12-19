Αγρότες: Κλιμάκωση στα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων – Κλείνουν παρακαμπτήριους και ανοίγουν τα διόδια

Στόλισαν στα μπλόκα και αναμένεται να περάσουν και τις γιορτές με τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες, όπως έχουν προαναγγήλει, καθώς δεν υπάρχει η πρόθεση να υποχωρήσουν και να συζητήσουν με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο. Από τη σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών ξεκαθάρισαν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και τις γιορτές, προαναγγέλλοντας αυστηρότερα μέτρα με κλείσιμο περισσότερων δρόμων και παρακαμπτηρίων, αφήνοντας όμως παράλληλα τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Εκπρόσωποι από περισσότερα από 61 μπλόκα εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και κάλεσαν τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα συγκεκριμένες λύσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να ανοίξουν τα διόδια σε όλη τη χώρα «για να βοηθήσουμε και να συμβάλουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών, για να μην πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια στους εθνικούς δρόμους που έχουν χτιστεί με τα χρήματά μας, διευκολύνοντας έτσι τον ελληνικό λαό», ανέφερε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με ανοιχτά μπλόκα αγροτών

Ο ίδιος ανακοίνωσε, επίσης, ότι τη Δευτέρα θα υπάρξουν νέες δράσεις στα μπλόκα και από την Τρίτη η διέλευση θα είναι ανοιχτή για όλους κατά τις ημέρες των γιορτών, προκειμένου «όλοι να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας».

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει με ασφάλεια και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτή την κατεύθυνση, ταυτόχρονα όμως στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι καλό θα είναι μέχρι τότε να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει απέναντί της όλη την κοινωνία και να δώσει λύση», είπε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας.

Καταληκτικά, μίλησε για τους… «καλικάντζαρους», όσους δηλαδή προσπαθούν να υπονομεύσουν τον αγώνα των αγροτών και να σπάσουν τα μπλόκα.

Όπως λένε αγρότες, και τη Δευτέρα οι δράσεις στα μπλόκα θα συνεχιστούν πανελλαδικά και συντονισμένα.

Δυσφορία στην κυβέρνηση φέρνει επίσης και το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των ερωτηθέντων βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, πιστεύοντας ότι διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους.

To xρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου από τις 14:00 προγραμματίζεται κλείσιμο δρόμων και παρακαμπτηρίων, σε μια συμβολική κίνηση που συμπίπτει με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν συμβολικά τα διόδια, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση για τη διευκόλυνση των εορταστικών μετακινήσεων.

Από την Τρίτη 23 έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου προβλέπεται προσωρινή αποκλιμάκωση με άνοιγμα των δρόμων, πριν την επανέναρξη των κινητοποιήσεων την Πρωτοχρονιά.

Κερασάκι στην τούρτα το λάθος με τον ΕΛΓΑ

Σύμφωνα με τους αγρότες, η κίνηση που πυροδότησε την ένταση ήταν η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ πριν καταβληθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, παρά το γεγονός ότι το τεχνικό ζήτημα αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Όπως τονίζουν, η κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, γεγονός που τους οδηγεί στην άρνηση συμμετοχής σε διάλογο.

Μητσοτάκης: Δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό που οδηγεί εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

Σε ερώτηση σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σχετικά σε συνέντευξη τύπου μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες: «Κάποιοι αγρότες δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο με “ναι” στον διάλογο λέμε όμως “όχι” και το λέμε με κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη. Από που θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο είναι ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία σήμερα, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Ήδη αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόροι οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν όπως έχουμε πει στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους σιτοπαραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότι όχι απλά δεν χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».