Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισε η γέφυρα του Εύηνου – Ετοιμάζουν κινητοποίηση και στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων

Στη γέφυρα του Εύηνου βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής (07.12.2025) οι αγρότες στήνοντας νέο μπλόκο και αυξάνοντας την πίεση ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι συνεχόμενες. Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, οι αγρότες από την γύρω περιοχή σκλήρυναν την στάση τους και με δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν και στην γέφυρα του Εύηνου στήνοντας νέο μπλόκο.

Την ίδια στιγμή, αγρότες αναμένεται να αποκλείσουν και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων ενώ είναι σε εξέλιξη πτήση προς Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του «τεντώνει το σχοινί» σε σχέση με τους αγρότες λέγοντας πως τα μπλόκα είναι «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Την ίδια στιγμή τονίζει πως η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ανοιχτή για συζήτηση.