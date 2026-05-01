Εγκλωβισμένοι στον Βόλο 35 μαθητές: Καθυστέρησε το πλοίο για Σκιάθο και τους «έπιασε» η απεργία της Πρωτομαγιάς

Αδιανόητη ταλαιπωρία για εκατοντάδες πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Βόλο από την Πέμπτη (30.04.2026) καθώς ακυρώθηκε ξαφνικά το δρομολόγιο πλοίου που θα τους μετέφερε στην Σκιάθο. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους είναι και 35 μαθητές δημοτικού.

Όπως καταγγέλλουν, το πλοίο που θα τους μετέφερε από τον Βόλο στην Σκιάθο, καθυστέρησε να φτάσει στο λιμάνι, με αρχές να τους ενημερώνουν πως το δρομολόγιο θα ξεκινήσει εν τέλει στις 00:15. Περιμένοντας μέσα στο κρύο και την βροχή, εν τέλει ενημερώθηκαν μετά τη 1 τα ξημερώματα πως το δρομολόγιο ακυρώθηκε τελείως μιας και ξεκίνησε η 24ωρη απεργία για την Πρωτομαγιά, στην οποία είχε ανακοινώσει πως θα συμμετέχει και η ΠΝΟ.

Ως αποτέλεσμα ήταν να μείνουν εκατοντάδες πολίτες στο λιμάνι του Βόλου, ζητώντας οδηγίες και την άμεση μεταφορά τους στην Σκιάθο. Όσοι δεν είχαν χρήματα να μείνουν σε ξενοδοχεία, αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν μέσα στο πλοίο.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί από τους επιβάτες ήταν καρκινοπαθείς που είχαν πάει σε νοσοκομεία της Λάρισας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους.

Όσον αφορά τους μαθητές 6ης δημοτικού, υπάρχουν καταγγελίες ότι παραμένουν στο σημείο χωρίς οργανωμένη πρόβλεψη για διαμονή και σίτιση, με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση υπό δύσκολες συνθήκες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει το δρομολόγιο, αν και φαίνεται πως θα φτάσουν στην Σκιάθο μετά τη λήξη της απεργίας, δηλαδή το πρωί του Σαββάτου.