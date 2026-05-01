Ηλεία: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

Το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε οδηγώντας πατίνι είπαν συγγενείς και φίλοι στην Μακρίσια Ηλείας.

Η Ηλεία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον θάνατο του μαθητή την ώρα που οδηγούσε πατίνι και τον αποχαιρέτησαν σε κλίμα θλίψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια για να τον αποχαιρετήσουν με αυτόν τον τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29.04.2026), όταν το πατίνι που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.

Λίγες ώρες πριν την κηδεία, η μητέρα του Κωνσταντίνου έκανε μια νέα ανάρτηση στα social media αποχαιρετώντας το αγγελούδι της. Η ανάρτηση συνοδεύεται από κοινές τους φωτογραφίες από ανέμελες στιγμές όταν όλα ήταν διαφορετικά. «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…», γράφει χαρακτηριστικά.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία… Οι συμμαθητές του 13χρονου Κωνσταντίνου είναι απαρηγόρητοι και πολλοί από αυτούς βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος και άφησαν λουλούδια στην μνήμη του φίλου τους που δεν θα ξαναδούν.