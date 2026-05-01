Δύο οι επιθέσεις εναντίον πανεπιστημιακών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Βανδάλισαν σπίτι καθηγήτριας του ΕΚΠΑ

Θύματα επίθεσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έπεσαν δύο πανεπιστημιακοί, αφού εκτός από την ομάδα φοιτητών που επιτέθηκε στον αντιπρύτανη του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη, μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν την πολυκατοικία όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου.

Για την επίθεση στον αντιπρύτανη του ΑΠΘ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ, ο κ. Μιχαηλίδης προπηλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, με τη στήριξη και μελών ΔΕΠ, οι οποίοι αντιδρούσαν σε ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου για τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών. Μετά το περιστατικό, ο αντιπρύτανης φέρεται να διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ

«Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης, συνιστά μια απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.

Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία.

Οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών/Φοιτητριών κάνοντας λόγο για «παρέμβαση» στον αντιπρύτανη και ζητώντας να μην υπάρξει καμία έξωση.

Βανδαλισμός σε πολυκατοικία

Στην άλλη περίπτωση όπου μέλη του Ρουβίκωνα βανδάλισαν την πολυκατοικία που μένει η καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου, αυτοί φαίνεται να έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του σπιτιού.

Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο καθώς τον Ιανουάριο του 2025, άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της, γράφοντας αντισημιτικά και φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, ενώ πέταξαν και τρικάκια.