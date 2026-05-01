Η τελευταία πτήση πιλότου της Aegean μετά από 45 χρόνια δουλειάς: «Τιμή μου που συμμετείχατε», δείτε το συγκινητικό βίντεο

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου», είπε συγκινημένος ο πιλότος
Με τον πιο συγκινητικό τρόπο ολοκλήρωσε την τελευταία πτήση της ζωής του, πιλότος της Aegean μετά από 45 χρόνια σκληρής δουλειάς.

Σε βίντεο που τράβηξε κάποιος από τους επιβάτες του αεροπλάνου, φαίνεται ο πιλότος της Aegean, βαθιά συγκινημένος, να αποχαιρετά, για τελευταία φορά τους, τους συναδέλφους του και τους επιβάτες, καθώς βγαίνει στη σύνταξη μετά από 45 χρόνια.

Εξήγησε στους επιβάτες πως είναι πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, λέγοντας μάλιστα πως ήταν τιμή του που τους είχε παρέα σε αυτήν την τελευταία διαδρομή.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» είπε αρχικά ο πιλότος.

«Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλειας στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν», συνέχισε.

«Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου» κατέληξε ο πιλότος με τους επιβάτες να προχωρούν σε χειροκροτήματα.

Όπως είναι λογικό, στα social media επικράτησε πανικός με την ομιλία του πιλότου.

«Μία ξεχωριστή στιγμή για έναν υπέροχο άνθρωπο, στο τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής», έγραψε στο βίντεο ο χρήστης που ανέβασε το απόσπασμα.

«Πόσο συγκινητικό», ή «τι γλυκός πιλότος», ήταν λίγα από τα αμέτρητα σχόλια που συγκέντρωσε το βίντεο.

Όλοι του ευχήθηκαν καλή συνταξιοδότηση και τον ευχαρίστησαν για το έργο του.

