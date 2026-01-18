Αιγάλεω: Άγνωστοι μαχαίρωσαν ταξιτζή και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

Ζωντανό εφιάλτη έζησε ένας οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1/2026) στο Αιγάλεω όταν δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστους.

Στις 2:15 το βράδυ και όταν το ταξί βρισκόταν στην οδό Παπαναστασίου στο Αιγάλεω δύο άτομα έκαναν επίθεση με ένα αιχμηρό αντικείμενο στον ταξιτζή τραυματίζοντάς τον στο μάγουλο και στην κοιλιά.

Μετά την επίθεση, οι δράστες αφού του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το έκλεψαν και διέφυγαν με το ταξί.

Ο τραυματισμένος ταξιτζής πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου δέχτηκε οι πρώτες βοήθειες.