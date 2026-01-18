Ελλάδα

Αιγάλεω: Άγνωστοι μαχαίρωσαν ταξιτζή και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

Ο ταξιτζής πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου δέχτηκε οι πρώτες βοήθειες
ταξί
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Ζωντανό εφιάλτη έζησε ένας οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1/2026) στο Αιγάλεω όταν δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστους.

Στις 2:15 το βράδυ και όταν το ταξί βρισκόταν στην οδό Παπαναστασίου στο Αιγάλεω δύο άτομα έκαναν επίθεση με ένα αιχμηρό αντικείμενο στον ταξιτζή τραυματίζοντάς τον στο μάγουλο και στην κοιλιά.

Μετά την επίθεση, οι δράστες αφού του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το έκλεψαν και διέφυγαν με το ταξί.

Ο τραυματισμένος ταξιτζής πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου δέχτηκε οι πρώτες βοήθειες.

