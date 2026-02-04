Ελλάδα

Αίγινα: Ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις το νερό στο νησί – Μαρτυρίες για προβλήματα στο δέρμα και στα μάτια

Ο κόσμος ζητάει την κήρυξη της Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Νερό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Μετά από βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, οι κάτοικοι στην Αίγινα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης, με το νερό της βρύσης να είναι πλέον ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση.

Το πρόβλημα επηρεάζει περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους της Αίγινας, κάποιοι από τους οποίους σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγγέλλουν δερματικούς και οφθαλμικούς ερεθισμούς. Αναγκαστικά, χρησιμοποιούν αποκλειστικά πλέον εμφιαλωμένο νερό, με σημαντικά αυξημένο κόστος.

Πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκε την Τετάρτη (4/2/26) έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας, σε παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναμένεται η κατάθεση ψηφίσματος που θα ζητά την κήρυξη της Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το πρόβλημα με το νερό ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου και δεν έχει λυθεί μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με το δήμο, οι σημερινές ανάγκες του νησιού φτάνουν τους 4.000 τόνους νερού ημερησίως, ενώ μεταφέρονται περίπου 1.000 τόνοι την ημέρα με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
125
120
101
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγει ξανά η υπόθεση δολοφονίας της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου μετά των εντοπισμό δύο σορών σε υπόγειο στην Θεσσαλονίκη
Ο 52χρονος κι ο 50χρονος συνεργός του που προφυλακίστηκαν με την κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βάρος δύο γυναικών, αρνούνται πως έχουν ανάμειξη στη δολοφονία της 27χρονης
Η 27χρονη Δέσποινα Γεωργιάδου
Εξαφάνιση Λόρα: «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο» λέει Έλληνας κάτοικος Γερμανίας – Τo ψευδώνυμο και οι ομοιότητες με σενάρια ταινιών
Αντέγραψε η Λόρα τις ταινίες που έπαιξε η ηθοποιός Ιρίνα Μέλνικ, χρησιμοποιώντας το όνομά της για να αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο, ή πρόκειται για σύμπτωση - Τι λένε γείτονες της Λόρα στο Αμβούργο
Λόρα
Newsit logo
Newsit logo