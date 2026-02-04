Αίγινα: Ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις το νερό στο νησί – Μαρτυρίες για προβλήματα στο δέρμα και στα μάτια

Μετά από βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, οι κάτοικοι στην Αίγινα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης, με το νερό της βρύσης να είναι πλέον ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση.

Το πρόβλημα επηρεάζει περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους της Αίγινας, κάποιοι από τους οποίους σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγγέλλουν δερματικούς και οφθαλμικούς ερεθισμούς. Αναγκαστικά, χρησιμοποιούν αποκλειστικά πλέον εμφιαλωμένο νερό, με σημαντικά αυξημένο κόστος.

Πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκε την Τετάρτη (4/2/26) έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας, σε παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αναμένεται η κατάθεση ψηφίσματος που θα ζητά την κήρυξη της Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το πρόβλημα με το νερό ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου και δεν έχει λυθεί μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με το δήμο, οι σημερινές ανάγκες του νησιού φτάνουν τους 4.000 τόνους νερού ημερησίως, ενώ μεταφέρονται περίπου 1.000 τόνοι την ημέρα με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης.