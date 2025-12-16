Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αίγιο: Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό

Ο άνδρας είχε φύγει από το νοσοκομείο μετά το επεισόδιο και βρέθηκε 2 ημέρες αργότερα νεκρός
Μποξέρ
O 43χρονος μποξέρ που έφυγε από τη ζωή / Photo / tempo24

Φως στα αίτια θανάτου του 43χρονου μποξέρ από το Αίγιο, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγα 24ωρα αφού είχε επιτεθεί σε γιατρό στο νοσοκομείο, ήρθε να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Η νεκροψία που ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης 16.12.2025, έδειξε περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο ως αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ Περικλή Νικολάου που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την Παρασκευή (12.12.2025) κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο στο Αίγιο.

Ο 43χρονος Περικλής, το απόγευμα της Κυριακής 14.12.2025 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή με συγγενικά του πρόσωπα να τον εντοπίζουν νεκρό στο σπίτι του σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής 12.12.2025, όταν ο 43χρονος με το βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, πήγε στο νοσοκομείο για εξέταση και τότε σύμφωνα με πληροφορίες, δεν του άρεσε το πώς ο γιατρός αντιμετώπισε το πρόβλημά του και έτσι η λογομαχία μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση κατά του γιατρού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
203
134
77
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις – Ο ρόλος του αρχηγού, του λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, Μύρωνας Χιλετζάκης, βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας της εγκληματικής οργάνωσης
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα 2 άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Η μητέρα του κατηγορούμενου αρχηγικού μέλους αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 15 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανανεώθηκε πριν 43 λεπτά
11
Φοινικούντα: Τα διαγραμμένα μηνύματα, τα λάθη του ανιψιού και οι δύο γυναίκες που μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών
Οι Αρχές αναζητούν έναν 30χρονο συνεργό που φέρεται να είναι στο εξωτερικό ενώ στο κάδρο των ερευνών για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έχουν μπει και δύο γυναίκες
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON!
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Nova υλοποιεί την ενέργεια που έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες οικογένειες και δίνει τη δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, να απολαύσει το ασύγκριτο περιεχόμενο της πλατφόρμας EON
Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON!
Επεισοδιακή καταδίωξη 23χρονης στα Ιωάννινα - Είχε μέσα σε τζιπ 215 κιλά κάνναβης και τον 2,5 ετών γιο της
Μέσα στο τζιπ, το οποίο ήταν φορτωμένο με 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της γυναίκας
Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε στα Γιάννενα
Newsit logo
Newsit logo