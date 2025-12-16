Αίγιο: Περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο έδειξε η νεκροψία του 43χρονου μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό

Φως στα αίτια θανάτου του 43χρονου μποξέρ από το Αίγιο, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγα 24ωρα αφού είχε επιτεθεί σε γιατρό στο νοσοκομείο, ήρθε να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Η νεκροψία που ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης 16.12.2025, έδειξε περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο ως αίτια του θανάτου του 43χρονου μποξέρ Περικλή Νικολάου που γρονθοκόπησε ορθοπεδικό την Παρασκευή (12.12.2025) κατά την επίσκεψή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο στο Αίγιο.

Ο 43χρονος Περικλής, το απόγευμα της Κυριακής 14.12.2025 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή με συγγενικά του πρόσωπα να τον εντοπίζουν νεκρό στο σπίτι του σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής 12.12.2025, όταν ο 43χρονος με το βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, πήγε στο νοσοκομείο για εξέταση και τότε σύμφωνα με πληροφορίες, δεν του άρεσε το πώς ο γιατρός αντιμετώπισε το πρόβλημά του και έτσι η λογομαχία μετατράπηκε σε βίαιη επίθεση κατά του γιατρού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.