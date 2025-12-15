Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αίγιο: Αύριο Τρίτη η κηδεία του 43χρονου που επιτέθηκε σε γιατρό και μετά από δύο μέρες ξεψύχησε

Φως στα αίτια θανάτου του 43χρονου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή
Μποξέρ
O 43χρονος μποξέρ που έφυγε από τη ζωή / Photo / tempo24

Τραγική εξέλιξη που σοκάρει είχε το βίαιο επεισόδιο που συνέβη την Παρασκευή 12.11.2025 στο Αίγιο, όταν ένας ασθενής – μποξέρ, ξυλοκόπησε έναν γιατρό μέσα στο νοσοκομείο.

Ο 43χρονος ασθενής Περικλής Νικολάου από το Αίγιο, που επιτέθηκε με γροθιά τον ορθοπεδικό και έφυγε για να μη συλληφθεί, ξεψύχησε το απόγευμα της Κυριακής, ξαφνικά.

Ο 43χρονος, εμφανώς καταβεβλημένος και με έντονους πόνους, επέστρεψε στο Νοσοκομείο του Αιγίου συνοδευόμενος από τον αδελφό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο 43χρονος Περικλής, μεταφέρθηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του, στα οποία θα ρίξει φως η νεκροψία-νεκροτομή, καθώς θα διερευνηθεί και το εάν αυτά έχουν κάποια σχέση με την πρώτη επίσκεψη του άνδρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το tempo24.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος με το βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, πήγε στο νοσοκομείο για εξέταση όυαν σύμφωνα με πληροφορίες, δεν του άρεσε το πώς ο γιατρός αντιμετώπισε το πρόβλημά του και έτσι η λογομαχία έγινε βίαιη επίθεση κατά του γιατρού.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

«Νόμιζε, ότι με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα…»

Ο γιατρός, θύμα της επίθεσης μίλησε την Κυριακή στο MEGA και στις «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη και εξηγεί ότι δεν γνώριζε τον δράστη ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε.

Όπως αποκαλύπτει, ο λόγος που του όρμηξε ο μποξέρ ασθενής ήταν ασήμαντος.

«Μου ήρθε κοντά, έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε ”ρε γιατρέ, μου λέει, δεν μου αρέσει μούρη σου”, έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει ”δεν μ’ αρέσει η μούρη σου”».

Και δεν σταμάτησε εκεί.

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω κι από κει, για τέτοια κατάσταση μιλάω. «Άνθρωπέ μου δεν σου έχω κάνει τίποτα», να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. «Δεν ξέρω πώς να αμυνθώ» του εξήγησα. «Άσε μωρέ, δεν μ’ αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς», μου λέει».

Επί σχεδόν μισή ώρα ο γιατρός δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
167
109
87
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού για κορυφαία εμπειρία internet παντού
Για 1η φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM, αξεπέραστη εμπειρία συνδεσιμότητας με κάλυψη WiFi και Internet σε κάθε γωνιά του σπιτιού με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες - Εύκολη και δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διακριτικές παρεμβάσεις στον χώρο χάρη στη διάφανη οπτική ίνα
COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού για κορυφαία εμπειρία internet παντού
Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνεχίζει το «ράπισμα» στους κατηγορούμενους η εισαγγελέας – «Κοινό modus operandi, κίνητρό τους το φυλετικό μίσος»
«Κόλαφος» υπήρξε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και τη δεύτερη ημέρα αγόρευσής της, επί της ενοχής των 42 κατηγορουμένων....
Ο Γιάννης Λαγός 21
Η διαδρομή του σκάφους με τους τόνους κοκαΐνης του «Έλληνα Εσκομπάρ» και οι συλλήψεις σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα
Όλα ξεκίνησαν πριν μερικές εβδομάδες όταν οι πληροφορίες του ελληνικού FBI, μιλούσαν για μεταφορά τόνων κοκαΐνης με το συγκεκριμένο σκάφος με αποτέλεσμα το σκάφος να «λοκαριστεί» και να τεθεί υπό παρακολούθηση
Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» μετά από παλαιότερη σύλληψή του 5
Newsit logo
Newsit logo