Ελλάδα

Άνω Λιόσια: «Χτύπησε την κόρη μου και θόλωσα, της έριξα δυο χαστούκια», λέει ο άνδρας που επιτέθηκε στην δασκάλα

Ο γονέας δίνει τη δική του εκδοχή για την επίθεση στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου - Τι υποστηρίζει για όσα προηγήθηκαν στο σχολείο
Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου
Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου
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Τη δική του εκδοχή για την επίθεση στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων δίνει ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας, παραδεχόμενος ότι μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την δασκάλα μετά την ένταση που είχε προηγηθεί.

Μιλώντας στο MEGA, ο γονέας της 4χρονης υποστήριξε ότι είχε «θολώσει» από όσα είχαν συμβεί και περιέγραψε ο ίδιος τη στιγμή της επίθεσης στο σχολείο στα Άνω Λιόσια. «Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην 4χρονη κόρη του, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι το παιδί μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα χωρίς την παρουσία της μητέρας του.

«Οι αστυνομικοί πήρανε το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», δήλωσε.

Το βίντεο από την επίθεση

Νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει βίντεο από το περιστατικό, στο οποίο καταγράφονται στιγμές από την επίθεση στη διευθύντρια του σχολείου.

Το βίντεο φέρεται να έχει τραβηχτεί με το κινητό της ίδιας της εκπαιδευτικού και ξεκινά αφού έχει ήδη αρχίσει η ένταση. Η διευθύντρια φαίνεται σκυμμένη στο έδαφος και προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.

Η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

Παράλληλα, ο άνδρας ακούγεται να ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η εκπαιδευτικός είχε μιλήσει στο παιδί του. Η ένταση συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.

Ο πατέρας της 4χρονης μίλησε νωρίτερα στο newsit.gr και υποστήριξε αντίθετα ότι δεν χτύπησε την νηπιαγωγό αλλά μόνο την έσπρωξε: «Έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα και έπεσε κάτω. Αυτό. Δεν γνωρίζω αν τη χτύπησε η γυναίκα μου. Μπορεί να τη χτύπησε και η γυναίκα μου με μια χαστούκια».

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Το περιστατικό, που άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις από τη Δευτέρα (28/9), είχε προηγηθεί από άλλο βίντεο μέσα από το νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια.

Σε αυτό, η νηπιαγωγός και διευθύντρια του σχολείου ακούγεται να απευθύνεται σε μικρά παιδιά σε έντονο ύφος, λέγοντας: «έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ τόσο όσα συνέβησαν μέσα στην αίθουσα όσο και η επίθεση που ακολούθησε στην εκπαιδευτικό βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

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