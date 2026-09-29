Μίσιγκαν: Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία – 18χρονη παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα της

Σε τραγωδία μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα μάθημα οδήγησης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Ένας 62χρονος πατέρας, που προσπαθούσε να μάθει στην 18χρονη κόρη του να οδηγεί, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ίδια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη Warren του Μίσιγκαν. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, πατέρας και κόρη βρίσκονταν στο σημείο προκειμένου η 18χρονη να κάνει μάθημα οδήγησης με το οικογενειακό τους αυτοκίνητο.

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Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η νεαρή παρέσυρε με το όχημα τον 62χρονο πατέρα της.

«Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η 18χρονη παρέσυρε τον πατέρα της με το αυτοκίνητο και τον έσυρε για μικρή απόσταση πριν σταματήσει», αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν γρήγορα στο σημείο και ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Η 18χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, παρέμεινε στο σημείο μετά το δυστύχημα και συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, σύμφωνα με την αστυνομία, να υπήρξε εμπλοκή αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Οι Αρχές σημειώνουν ακόμη ότι «τα προκαταρκτικά στοιχεία φαίνεται να συμφωνούν με την περιγραφή που έδωσε η κόρη για το περιστατικό».

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα που μετέτρεψε ένα μάθημα οδήγησης ανάμεσα σε πατέρα και κόρη σε οικογενειακή τραγωδία.