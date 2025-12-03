Ελλάδα

Ακραία κακοκαιρία με χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία – «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια προς τους αγρότες

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί τους αγρότες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα «χτυπήσουν» τι περιοχές όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα, εφιστώντας την προσοχή τους για την Πέμπτη και την Παρασκευή
Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη χώρα από σήμερα Τετάρτη (03.12.2025), κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ τα φαινόμενα, με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι, αναμένεται να επιδεινωθούν τα επόμενα 24ωρα, με την Πέμπτη και την Παρασκευή να είναι οι χειρότερες μέρες.

Χαλάζι, σφοδρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυροί άνεμοι αναμένεται να πλήξουν Ιόνιο, Ήπειρο, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, ενώ θα επηρεαστεί και η Αττική. Πρόκειται για το τρίτο κύμα κακοκαιρίας που σημειώνεται σε λιγότερο από ένα μήνα, ωστόσο οι ειδικοί αναφέρουν ότι δεν θα είναι του ίδιου βεληνεκούς με τις δύο προηγούμενες κακοκαιρίες που «έπνιξαν» τη χώρα.

Παράλληλα, αναμένεται να επηρεαστούν οι χιλιάδες αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις  ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις μειωμένες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ και μέρες, έχουν κατέβει σε μεγάλες αρτηρίες τις χώρας και με τα τρακτέρ τους έχουν δημιουργήσει μπλόκα, σε Λάρισα, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, αναμένεται τα μπλόκα να ενισχυθούν και οι κινητοποιήσεις να κρατήσουν μέχρι το Σαββατοκύριακο. Οι αγρότες, έχουν κλείσει περιοχές όπως τη Νίκαια Θεσσαλονίκης, τα Μάλγαρα και τον Ε65 έξω από την Καρδίτσα, ενώ και οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας «ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους για να κατέβουν και αυτοί σε νέες κινητοποιήσεις.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα του ανάρτηση στο Facebook, προειδοποιεί τους αγρότες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα «χτυπήσουν» τι περιοχές όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα, εφιστώντας την προσοχή τους ιδιαίτερα για την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ. 

«”Προς τους αγρότες μας…»”

Να σας πω σε όλους τους τόνους ότι η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι, μπουρίνια). Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ» γράφει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

