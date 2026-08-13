Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή – Από τύχη γλίτωσε μηχανή την μετωπική, δείτε βίντεο

Παραβιάσεις Stop και κόκκινων φαναριών αλλά και παράνομες προσπεράσεις, περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της χώρας μας. Παρά το γεγονός πως οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί, κάποιοι συνεχίζουν να οδηγούν επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αυτή τη φορά, από καθαρή τύχη γλίτωσε οδηγός μηχανής, από την ασυνείδητη στάση οδηγού βυτιοφόρου.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από κάμερα στο κράνος του οδηγού και ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η πορεία της μηχανής σε ελληνικό επαρχιακό δρόμο αλλά και η επικίνδυνη στάση του οδηγού του βυτιοφόρου.

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Ενώ ο οδηγός της μηχανής πλησιάζει τη στροφή, βλέπει τον οδηγό βυτιοφόρου να προσπερνά το προπορευόμενο όχημά του, να πατά παράνομα τη διαχωριστική γραμμή και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Και όλα αυτά πάνω σε στροφή και ενώ στο ρεύμα όπου μπήκε, κινείται ήδη άλλο όχημα.

Ο οδηγός της μηχανής γλίτωσε τελευταία στιγμή. Για να αποφύγει την μετωπική, οριακά βγήκε από τη λωρίδα του, με το βυτιοφόρο να τον περνά ξυστά.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να λέει έντρομος ο οδηγός της μηχανής.