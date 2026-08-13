Ελλάδα

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή – Από τύχη γλίτωσε μηχανή την μετωπική, δείτε βίντεο

Ο οδηγός του βυτιοφόρου έκανε προσπέραση σε σημείο του επαρχιακού δρόμου όπου απαγορεύεται
Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή – Από τύχη γλίτωσε μηχανή την μετωπική, δείτε βίντεο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παραβιάσεις Stop και κόκκινων φαναριών αλλά και παράνομες προσπεράσεις, περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της χώρας μας. Παρά το γεγονός πως οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί, κάποιοι συνεχίζουν να οδηγούν επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αυτή τη φορά, από καθαρή τύχη γλίτωσε οδηγός μηχανής, από την ασυνείδητη στάση οδηγού βυτιοφόρου.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από κάμερα στο κράνος του οδηγού και ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η πορεία της μηχανής σε ελληνικό επαρχιακό δρόμο αλλά και η επικίνδυνη στάση του οδηγού του βυτιοφόρου.

Ενώ ο οδηγός της μηχανής πλησιάζει τη στροφή, βλέπει τον οδηγό βυτιοφόρου να προσπερνά το προπορευόμενο όχημά του, να πατά παράνομα τη διαχωριστική γραμμή και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

Και όλα αυτά πάνω σε στροφή και ενώ στο ρεύμα όπου μπήκε, κινείται ήδη άλλο όχημα.

@seak_o_youtuberr

Πως παραλίγο να πεθάνω #closecall #bikelife #neardeathexperences

♬ πρωτότυπος ήχος – Seak

Ο οδηγός της μηχανής γλίτωσε τελευταία στιγμή. Για να αποφύγει την μετωπική, οριακά βγήκε από τη λωρίδα του, με το βυτιοφόρο να τον περνά ξυστά.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να λέει έντρομος ο οδηγός της μηχανής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
139
94
88
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάρος: Καμία ισχύ δεν έχει η άδεια ναυαγοσώστη που υποστήριζε ότι είχε ο ιδιοκτήτης του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος – Τι δείχνουν τα βίντεο
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία αυτοψία στο χώρο, όπου καθημερινά περνούσαν τις ώρες τους εκατοντάδες πελάτες κάθε ηλικίας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
27
Newsit logo
Newsit logo