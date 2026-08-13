Καιρός: Στο κόκκινο σήμερα η χώρα για τον κίνδυνο φωτιάς – Έρχεται επικίνδυνο 48ωρο με ανέμους έως 9 μποφόρ

Με τον εφιάλτη της φωτιάς να επιμένει, οι Αρχές βρίσκονται και σήμερα σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα δυνατά μελτέμια επιμένουν με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

Αττική, Αργολίδα και Λέσβος βρίσκονται στην κατηγορία ακραίου κινδύνου 5 για φωτιά, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ και οι ριπές στα 110 χλμ/ώρα.

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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα, στην κατηγορία ακραίου κινδύνου 5 περιλαμβάνονται:

Αττική

Αργολίδα

Λέσβος

περιοχές της Βοιωτίας

περιοχές της Εύβοιας

περιοχές της Κορινθίας

Αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία 4, δηλαδή του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι καιρικές συνθήκες ενισχύουν την επικινδυνότητα, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 5 με 6 μποφόρ στα δυτικά, 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά τους 37 βαθμούς στη δυτική Στερεά.

Οι ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν και το επόμενο 48ωρο, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Την Παρασκευή οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και το Σάββατο, με τους βοριάδες να παραμένουν ενισχυμένοι και στο Αιγαίο να αγγίζουν και πάλι τοπικά τα 9 μποφόρ. Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-08-2026 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.