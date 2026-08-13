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Μήλος: Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αναλαμβάνει τις έρευνες για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο

Η επιτροπή θα εξετάσει στοιχεία, μαρτυρίες και τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας
Μήλος: Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αναλαμβάνει τις έρευνες για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο
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Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) αναλαμβάνει τις έρευνες για το «παρκάρισμα» του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, μετά τον σάλο που προκάλεσε η υπόθεση.

Μετά την αναφορά που κατέθεσε την Τετάρτη ο χειριστής που προσγείωσε το ελικόπτερο στα «σεληνιακά» πετρώματα του Σαρακήνου της Μήλου, ο διοικητής της ΑΠΑ, δρ. Χρήστος Τσιτούρας, έδωσε εντολή για τη συγκρότηση της επιτροπής, με σκοπό την διερεύνηση του περιστατικού, τη συλλογή στοιχείων αλλά και τη αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας.

Ειδικότερα, διερευνάται η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 αναφορικά με την υποβολή, τροποποίηση και τήρηση του σχεδίου πτήσης, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009 αναφορικά με την προσγείωση ελικοπτέρου εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον Διοικητή της Αρχής και να προτείνει τις δέουσες ενέργειες.

Ο χειριστής επιμένει πως ακολούθησε την νομοθεσία καθώς δεν προσγειώθηκε σε χώρο Natura και πρώτα πήρε έγκριση από τον πύργο ελέγχου. Οι αρχές βάζουν στο «μικροσκόπιο» καταθέσεις και μαρτυρίες για το περιστατικό ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

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