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Κίμωλος: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τον θάνατο του 17χρονου και το σενάριο για διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα

Ο 17χρονος είχε φτάσει στο νησί με την οικογένειά του, λίγες ημέρες νωρίτερα - Ο δήμαρχος του νησιού έδωσε την πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου
Κίμωλος
Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ / ΜΠΕ
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Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την τραγωδία με τον 17χρονο που βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού όπου έμενε με την οικογένειά του στην Κίμωλο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Αν και ακόμα αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστής εξέτασης αλλά και της νεκροψίας – νεκροτομής, οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στο ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας. Ο 17χρονος είχε φτάσει λίγες ημέρες νωρίτερα με την μητέρα του και την αδελφή του στην Κίμωλο, για να γνωρίσουν τις ομορφιές του νησιού. Οι διακοπές τους τέλειωσαν με τον πιο σκληρό τρόπο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και ειδικά του μπάνιου όπου βρέθηκε νεκρός ο 17χρονος. Οι αρχές, σύμφωνα με το cyclades24.gr, προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρχε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και αν ναι, σε ποιο σημείο ακριβώς.

Εκτιμούν μάλιστα πως το πρόβλημα προκύπτει από τον θερμοσίφωνα του σπιτιού. Εξετάζεται αν πρόκειται για βλάβη ή διαρροή του ρεύματος όπου κόστισε τη ζωή στον νεαρό τουρίστα.

Παράλληλα, εξετάζεται αν ο ηλεκτρικός πίνακας είχε ρελέ διαφυγής δηλαδή τον μηχανισμό ασφαλείας που σταματά την παροχή αν εντοπιστεί διαρροή ρεύματος.

Συγγενής του μιλώντας στον Alpha, μίλησε για τις τελευταίες του στιγμής.

«Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της πιστοποίησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου καθώς φαίνεται να είχε δοθεί από τον δήμαρχο του νησιού.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο σπίτι για να διαπιστωθούν οι αιτίες θανάτου του 17χρονου που έχασε τόσο γρήγορα τη ζωή του.

Η οικογένειά του ζητά «απαντήσεις» και δηλώνει πως θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους.

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