Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αναίρεση για την αποφυλάκισή του από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου αρχηγού της 17Ν, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Όπως έγινε γνωστό, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Όπως έγινε γνωστό, μετά το αίτημα του κ. Σοφοκλή Λογοθέτη θα γίνει άμεσα η συζήτηση στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο.

Κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν έχει εκτίσει την προβλεπόμενη ποινή των 25 ετών και δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση πριν από αυτό το όριο.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, απόφαση που ο ίδιος τη χαρακτήρισε υπαγορευμένη από ξένα συμφέροντα. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ήταν ήδη προφυλακισμένος. Τον Οκτώβριο του 2004 προχώρησε σε απεργία πείνας λόγω των συνθηκών κράτησής του, ενώ για το ίδιο θέμα συνάντηση είχαν με τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Αναστάσιο Παπαληγούρα, ο δικηγόρος του, Γιάννης Ραχιώτης, και η σύντροφός του, Πεϊνό. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Πέντε ημέρες αργότερα ο επόπτης εισαγγελέας των φυλακών αποφάσισε την κατάργηση των ειδικών περιορισμών προαύλισης του Γιωτόπουλου και των καταδικασθέντων για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη, κι έτσι διέκοψε την απεργία πείνας που διαρκούσε περισσότερο από έναν μήνα.

Τον Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποχώρησε από την ακροαματική διαδικασία, ανακαλώντας την εντολή εκπροσώπησης προς τους δύο δικηγόρους του, Γιάννη Ραχιώτη και Κώστα Χρυσικόπουλο.

Το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα τους ίδιους δικηγόρους. Ύστερα από αλλεπάλληλους διορισμούς δικηγόρων, ο Γιωτόπουλος επέστρεψε στην ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις του ενόψει προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το δικαστήριο όμως αρνήθηκε στον ίδιο να διορίσει δικηγόρο. Εντέλει με την παραίτηση του ενός εκ των τριών διορισμένων δικηγόρων, διόρισε δικηγόρο της επιλογής του με την ταυτόχρονη εικονική παρουσία των άλλων δύο. Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ήταν 17 φορές ισόβια για τα ίδια εγκλήματα.

Μετά την απόφαση του εφετείου, κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης, την οποία όμως δεν έκανε δεκτή ο Άρειος Πάγος. Τον Απρίλιο του 2011 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τον Μάρτιο του 2010 ο Συνήγορος του Πολίτη δικαίωσε τον Γιωτόπουλο μετά την απόρριψη του αιτήματός του από τη διεύθυνση των φυλακών για χρήση υπολογιστή για εκπαιδευτικούς λόγους.

Στις 21 Μαΐου 2026, ύστερα από 24 χρόνια εγκλεισμού, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, με όρους: να εμφανίζεται μια φορά -το πρώτο πενθήμερο – κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, να διαμένει στον Βύρωνα όπου είναι η μόνιμη κατοικία του και να μη φύγει από τη χώρα.