Πάτρα: Άνδρας πυροβόλησε στοχευμένα δύο διαμερίσματα και ένα αυτοκίνητο – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Τον τρόμο «έσπειρε» στην Πάτρα άνδρας όταν ξεκίνησε να πυροβολεί συγκεκριμένα δύο διαμερίσματα οικοδομής. Οι πυροβολισμοί έπεσαν απόγευμα της Κυριακής (24.05.2026) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άγνωστος προσέγγισε συγκεκριμένη διώροφη οικοδομή στην οδό Ν. Καζαντζάκη στα Δεμένικα Πάτρας, πυροβολώντας τις μπαλκονόπορτες δύο συγκεκριμένων σπιτιών, προκαλώντας φθορές στις μπαλκονόπορτες. Στη συνέχεια ξεκίνησε τους πυροβολισμούς προς αυτοκίνητο που φαίνεται πως ανήκει σε ιδιοκτήτη του ενός σπιτιού.

Ως αποτέλεσμα ήταν να καταστρέψει το τζάμι της πόρτας.

Αφού ολοκλήρωσε το σχέδιό του, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί οι οποίοι μετά από έρευνα εντόπισαν 5 σφαίρες από αεροβόλο όπλο ενώ σε βάρος του δράστη που αναζητείται σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπων πυροβολισμών και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Πληροφορίες από tempo24.news