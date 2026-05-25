Τροχαίο στην Πάτρα: Ηλικιωμένος οδηγός παρέσυρε ανήλικο παιδί – Στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/5/2026) στα Δεμένικα στην Πάτρα όταν οδηγός παρέσυρε ανήλικο παιδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news για το τροχαίο, ο ηλικιωμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε το ανήλικο παιδί το οποίο ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφριά.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων ελαφρά τραυματισμένο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, διερεργούν αστυνομικοί της Τροχαίας