Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 16χρονη στην Αλεξανδρούπολη, η οποία φαίνεται να αγόρασε παράνομα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Αρχικά σύμφωνα με το pameevro.gr, είχε γίνει γνωστό ότι η 16χρονη ήταν νεκρή, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη είναι καλά και έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ).

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Η 16χρονη είχε φτάσει στο νοσοκομείο με αφυδάτωση, έλαβε την απαραίτητη φροντίδα από τους γιατρούς και την επόμενη μέρα πήρε εξιτήριο.

Οι Αρχές ερευνούν από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ η ανήλικη και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην Αλεξανδρούπολη.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί η 48χρονη μητέρα της, με τη σε βάρος της δικογραφία να αφορά το αδίκημα της έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα, αλλά πλέον έχει αφεθεί ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας.

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Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε η ανήλικη πριν από το περιστατικό, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της και να εξακριβώσουν με ποιους βρισκόταν και τι ακριβώς συνέβη.

Παράλληλα, ερευνάται από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ που κατανάλωσε, καθώς και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αναπαράγουν την ψευδή είδηση περί θανάτου της 16χρονης κοπέλας στην Αλεξανδρούπολη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, διευκρινίζονται κατηγορηματικά τα ακόλουθα:

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες στερούνται οποιασδήποτε αληθείας. Δεν υφίσταται κανένας θάνατος ούτε απειλή για τη ζωή της ανήλικης.

Έπειτα από άμεση επικοινωνία με την ίδια τη μητέρα της 16χρονης, επιβεβαιώνεται ότι η ανήλικη είναι απολύτως καλά στην υγεία της και βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφερόταν και στο επίσημο δελτίο τύπου για το περιστατικό, η ανήλικη είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για νοσηλεία κατόπιν κατανάλωσης αλκοόλ, και η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφορούσε τη σύλληψη της 48χρονης μητέρας για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. («Έκθεση»). Διευκρινίζεται ότι η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας.

Για το εν λόγω περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης».