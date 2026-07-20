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Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο16χρονη από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, όμως η ανήλικη κατέληξε
Αλκοόλ
Αλκοολούχα ποτά / istock
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Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 16χρονη στην Αλεξανδρούπολη, η οποία φαίνεται να αγόρασε παράνομα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Αρχικά σύμφωνα με το pameevro.gr, είχε γίνει γνωστό ότι η 16χρονη ήταν νεκρή, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη είναι καλά και νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο. Οι Αρχές ερευνούν από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ η ανήλικη και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην Αλεξανδρούπολη.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η 48χρονη μητέρα της, με τη σε βάρος της δικογραφία να αφορά το αδίκημα της έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών εντείνονται προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν την 16χρονη στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται η διαδρομή που ακολούθησε η ανήλικη πριν από το περιστατικό, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της και να εξακριβώσουν με ποιους βρισκόταν και τι ακριβώς συνέβη.

Παράλληλα, ερευνάται από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ που κατανάλωσε, καθώς και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. 

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