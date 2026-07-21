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Αλέξης Σταμάτης: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον αποχαιρετάει με ανάρτηση στο Instagram – «Δυστυχώς είναι αληθινό»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρετάει τον σπουδαίο συγγραφέα
Εξόδιος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών της ηθοποιού Μάρως Κοντού, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εξόδιος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών της ηθοποιού Μάρως Κοντού, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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«Φαίνεται ψέματα, αλλά δυστυχώς είναι αληθινό», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετάει τον σπουδαίο συγγραφέα.

«Αντίο Αλέξη! Φαίνεται ψέμματα αλλά δυστυχώς είναι αληθινό… Ο σπουδαίος μας συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια εδώ…

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Βραβευμένος, με πλούσιο έργο, ο σύζυγος της φίλης μας συναδέλφου Εύας Σιμάτου κι ο μονάκριβος γιος της αγαπημένης μας Μπέττυς Αρβανίτη… Καλό ταξίδι Αλέξη μου… Κουράγιο στην Μπέττυ και την Εύα…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

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