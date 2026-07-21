Αλέξης Σταμάτης: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον αποχαιρετάει με ανάρτηση στο Instagram – «Δυστυχώς είναι αληθινό»

«Φαίνεται ψέματα, αλλά δυστυχώς είναι αληθινό», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του.

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Ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετάει τον σπουδαίο συγγραφέα.

«Αντίο Αλέξη! Φαίνεται ψέμματα αλλά δυστυχώς είναι αληθινό… Ο σπουδαίος μας συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια εδώ…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Βραβευμένος, με πλούσιο έργο, ο σύζυγος της φίλης μας συναδέλφου Εύας Σιμάτου κι ο μονάκριβος γιος της αγαπημένης μας Μπέττυς Αρβανίτη… Καλό ταξίδι Αλέξη μου… Κουράγιο στην Μπέττυ και την Εύα…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.