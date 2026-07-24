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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπόγειο φαρμακείου στον Εύοσμο – Πρόλαβε να βγει η φαρμακοποιός

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα
Φωτιά σε φαρμακείο στον Εύοσμο
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 24.07.2026, για φωτιά σε υπόγειο φαρμακείου στην οδό Ελευθερίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά σε φαρμακείο στον Εύοσμο ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Από το κτίριο βγαίνουν πυκνοί καπνοί, που κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν α θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φαρμακοποιός βρισκόταν μέσα στο κατάστημα τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά κατάφερε να βγει εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία της.

 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

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