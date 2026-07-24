Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπόγειο φαρμακείου στον Εύοσμο – Πρόλαβε να βγει η φαρμακοποιός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 24.07.2026, για φωτιά σε υπόγειο φαρμακείου στην οδό Ελευθερίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά σε φαρμακείο στον Εύοσμο ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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Από το κτίριο βγαίνουν πυκνοί καπνοί, που κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν α θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φαρμακοποιός βρισκόταν μέσα στο κατάστημα τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά κατάφερε να βγει εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία της.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.