Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από παρέα δέκα ανηλίκων – Του έσπασαν κόκκαλο κάτω από το μάτι, νοσηλεύεται στο «Παίδων»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος στην περιοχή του Αλίμου, από άλλου 10 ανηλίκους οι οποίοι του προκάλεσαν σοβαρά χτυπήματα στέλνοντας το παιδί στο νοσοκομείο.

Ο απίστευτος ξυλοδαρμός του ανηλίκου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) γύρω στις 7:15 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δέκα ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές στον 13χρονο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι.

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών, ενώ είναι βέβαιο ότι θα αποδοθούν ευθύνες και στους γονείς τους.