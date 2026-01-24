Ελλάδα

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από παρέα δέκα ανηλίκων – Του έσπασαν κόκκαλο κάτω από το μάτι, νοσηλεύεται στο «Παίδων»

Παρέα 10 παιδιών επιτέθηκαν με γροθιές στον 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», στην χειρουργική κλινική με σπασμένο ζυγωματικό οστό κάτω από το μάτι
Two school kids fight in a dark passageway of their school, almost silhouette.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος στην περιοχή του Αλίμου, από άλλου 10 ανηλίκους οι οποίοι του προκάλεσαν σοβαρά χτυπήματα στέλνοντας το παιδί στο νοσοκομείο.

Ο απίστευτος ξυλοδαρμός του ανηλίκου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) γύρω στις 7:15 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δέκα ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές στον 13χρονο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι.

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών, ενώ είναι βέβαιο ότι θα αποδοθούν ευθύνες και στους γονείς τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
152
127
82
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάτρα: Σκύλος της αστυνομίας εντόπισε 22 κιλά κοκαΐνη και 133 κιλά κάνναβη σε φορτηγό – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 49χρονου στο Χαλκούτσι Αττικής, όπου εντοπίστηκαν ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, ένα μαχαίρι κυνηγετικού τύπου με λάμα μήκους 25 εκατοστών
Τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο φορτηγο
Ποινή φυλάκισης 24 μηνών στην καθηγήτρια στις Σέρρες που φίμωσε με ταινία μαθητή γυμνασίου
Η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως
Η καθηγήτρια από τις Σέρρες
79
ΔΕΔΔΗΕ: Οι ζημιές στην Άνω Γλυφάδα δεν σχετίζονται με το έργο υπογειοποίησης
«Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης»
Καταστροφές στη Γλυφάδα
Τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό
Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ενώ η τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τον ακριβή τρόπο που σημειώθηκε η σύγκρουση
Από το τροχαίο στη Ναύπακτο
9
Ούτε γρίπη, ούτε κορονοϊός: Η «αόρατη» ασθένεια που «φορτώνει» το σύστημα Υγείας
Σχεδόν 4 στους 10 ασθενείς που προσέρχονται στους γιατρούς με έντονα συμπτώματα (υψηλό πυρετό, πόνους στις αρθρώσεις και βήχα), διαγιγνώσκονται αρνητικοί και στους τρεις κύριους ιούς (Γρίπη, SARS-CoV-2, RSV)
Νοσοκομείο
Newsit logo
Newsit logo