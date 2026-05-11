Καλλιθέα: Την Τέταρτη απολογείται ο 58χρονος «πιστολέρο» που πυροβόλησε και τραυμάτισε γυναίκα μέσα στο κλαμπ

Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα είναι ο 58χρονος πιστολέρο της Καλλιθέας, που χθες άνοιξε «πυρ» κατά θαμώνων του νυχτερινού μαγαζιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η σύζυγος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Σε βάρος του κατηγορούμενου που σκόρπισε τον τρόμο στο κλαμπ στην Καλλιθέα με το ούζι που κατείχε, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής (μαχαίρι) και της οπλοκατοχής, για το σπρέι πιπεριού που βρέθηκε πάνω του.

Ο 58χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή την Τέταρτη.

Όλα συνέβησαν στις 11:30 το πρωί της Κυριακής (10/5/2026) σε μπαρ στις Τζιτζιφιές όταν άνδρας, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, πιάστηκε σε καβγά με την γυναίκα που είναι εργαζόμενη στο συγκεκριμένο μπαρ. Όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να εισέλθει στο μαγαζί, με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη να του αρνείται την είσοδο. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης φαίνεται να του αρνήθηκε.

Ο 58χρονος κατάφερε να μπει μέσα στο μαγαζί και να πυροβολήσει την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη στον λαιμό και στην πλάτη. Στη συνέχεια βγήκε έξω από αυτό φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους» και προσπάθησε να διαφύγει.

Η 43χρονη μετέβη μόνη της σε ιδιωτική κλινική της περιοχής και νοσηλεύεται ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 58χρονο και να του περάσουν χειροπέδες.

Το όπλο του δράστη βρέθηκε κρυμμένο κάτω από τη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο που είχε παρκάρει κοντά στο μπαρ.