Άλιμος: Αυτοκίνητο Smart «λαμπάδιασε» στην Λεωφόρο Ιωνίας και καταστράφηκε ολοσχερώς

Ως πιθανότερο αίτιο της πυρκαγιάς εξετάζεται η μηχανική βλάβη, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, πριν ξεσπάσει η φωτιά, παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από το Smart
Φωτιά στον Άλιμο
Συναγερμός σήμανε στον Άλιμο το μεσημέρι της Τρίτης στο Άνω Καλαμάκι, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο Smart, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και εμπόρους σε λαϊκή αγορά της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ιωνίας, στο ύψος της πλατείας Καραϊσκάκη στον Άλιμο. Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο, καθώς ο ιδιοκτήτης του είχε μεταβεί στην λαϊκή αγορά, όπου ξαφνικά, το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει πυκνούς καπνούς και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η φωτιά το κατέκαψε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα.

Το Smart καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς από τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς απέμεινε μόνο ο σκελετός του. Ως πιθανότερο αίτιο της πυρκαγιάς εξετάζεται η μηχανική βλάβη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, πριν ξεσπάσει η φωτιά, παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από το Smart και ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη.

Εκείνος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να απάντησε καθησυχαστικά πως «το κάνει συχνά», λίγο πριν το όχημα παραδοθεί στις φλόγες.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο οι σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα και η προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία της Λεωφόρου Ιωνίας.

