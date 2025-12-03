Άλιμος: Τέσσερις φορές έχει δεχτεί επίθεση από τον «δράκο» – «Της τράβηξε την τσάντα, ήθελε να την χουφτώσει στο στήθος» λέει η αδερφή της

Ακάθεκτος φαίνεται να συνεχίζει τις επιθέσεις του ο «δράκος» του Αλίμου, ο οποίος έχει καταφέρει να διαφεύγει της σύλληψης παρά τις συνεχείς έρευνες των αρχών, με γυναίκες της περιοχής να ζουν με τον φόβο ότι ανά πάσα στιγμή θα «ξαναχτυπήσει».

Ο άνδρας με το καφέ πουλόβερ που φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του Live News ο γνωστός «δράκος» του Αλίμου, που προχωρά σε σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών, συνεχίζει την δράση του, με μια γυναίκα μάλιστα να έχει ζήσει όχι μία… αλλά τέσσερις εφιαλτικές συναντήσεις μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη γυναίκα πηγαίνει καθημερινά στην δουλειά της, την ίδια ώρα, από τους ίδιους δρόμους. Ενώ ο δράκος της στήνει καρτέρι στο ίδιο σημείο ξανά και ξανά. Τρεις από τις τέσσερις φορές μάλιστα, προσπάθησε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά.

«Ο ίδιος αυτός, ακόμα τον ψάχνουνε, μα δεν μπορούνε να τον βρούνε. Γιατί αν πηγαίνουν με το περιπολικό και πάνε γύρω γύρω, αυτός θα βγει έξω; Χαζός είναι;», ανέφερε αδερφή θύματος του δράκου.

«Και βγαίνει στάνταρ αυτή την ώρα στην τάδε οδό, συνέχεια δηλαδή. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει ψυχή εκεί πέρα», συνέχισε η ίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην αδερφή μου της τράβηξε την τσάντα και καλά για να της την βγάλει, αλλά αυτός δεν ήθελε να πάρει την τσάντα της, ήθελε να την χουφτώσει στο στήθος, αυτό μόνο», υπογράμμισε η αδερφή θύματος.

Με βίντεο πορνό στο χέρι

Το ανυποψίαστο θύμα, πήγαινε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας από τον ίδιο δρόμο σπίτι της. Η αδερφή θύματος του δράκου αποκάλυψε: «Πήγαινε η αδερφή μου στη δουλειά της και όπως προχώραγε εκεί πέρα μπροστά της ήταν ένας αλλοδαπός, ανώμαλος»

Στην ίδια γυναίκα για τρίτη φορά. Όπως περιγράφει η αδερφή της αποκλειστικά στο LIVE NEWS, αυτή την φορά προσπαθεί να την προσελκύσει με ταινία πορνό.

«Βγήκε ξαφνικά μπροστά της, αυτή νόμιζε ότι και καλά θέλει να του δείξει κάποια οδό γιατί της έδειξε το κινητό του πρώτα, και το κινητό τελικά δεν ήταν για να δείξει κάποια οδό, απλά της έδωσε και είδε πορνοϋλικό», σχολίασε η γυναίκα.

Αυτή την φορά, μια κραυγή ήταν αρκετή για να σώσει το θύμα της επίθεσης.

Για το περιστατικό αυτό, η αδερφή του θύματος περιέγραψε: «Εκείνη την ώρα φώναξε βοήθεια και με το που φωνάζει η αδερφή μου βοήθεια, αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Αυτός φοβάται με λίγα λόγια, δεν είναι επικίνδυνος να σε χτυπήσει ή να σου κάνει κακό, απλά ανώμαλος».

«Φόβος υπάρχει. Εγώ στην θέση της πχ θα είχα λιποθυμήσει, θα είχα πέσει κάτω ξερή. Δεν θα αντιδρούσα με τίποτα εγώ», ανέφερε η γυναίκα. Και συμπλήρωσε: «Εκείνη από τη στιγμή που έχει ειδοποιήσει την αστυνομία, την έχει ειδοποιήσει δύο φορές. Δηλαδή από τις 17 Νοέμβρη που έγινε αυτό πρώτα φορά με την αδερφή μου, μετά 20 Νοεμβρίου έγινε στην άλλη την κοπέλα. Το θέμα είναι αυτόν δεν πρόκειται να τον πιάσουν. Αν κυκλοφορούν με τα περιπολικά δεν τον πιάνουν».

Παραμένει ασύλληπτος

Η γυναίκα στην οποία έχει επιτεθεί τρεις φορές τον είδε ξανά, αλλά αυτή την φορά δεν πρόλαβε να την πλησιάσει ο άνδρας.

«Χθες λέει που τον είδα πάλι, μπήκε μέσα σε μια πολυκατοικία η αδερφή μου και κατευθείαν πήρε το 100 και έκανε… η φωνή της δυνατή δηλαδή, και το ακούει αυτός και φεύγει, δεν την ακούμπησε δηλαδή να της κάνει κάτι», είπε η γυναίκα.

«Από την δήμο της είπαν να συνεννοηθεί με τις κοπέλες τι ώρα παίρνουν το λεωφορείο, να συναντιούνται να πάνε μαζί στο δρόμο», ανέφερε.

Μια ολόκληρη περιοχή στον Άλιμο παραμένει ανάστατη. Εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας γίνονται «φύλλο και φτερό». Η κάθε μαρτυρία αξιολογείται με προσοχή, ενώ την ίδια ώρα, ένας άνδρας στον Πειραιά αντιγράφει τη δράση του «δράκου» του Αλίμου.