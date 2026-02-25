Άλιμος: Βίντεο – ντοκουμέντο με την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού που τράκαρε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Απίστευτο βίντεο που δείχνει την τρελή πορεία μιας 60χρονης μεθυσμένης οδηγού, η οποία έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στα στενά του Αλίμου και «πήρε σβάρνα» 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να το αντιληθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026), όταν το λευκό αυτοκίνητο που οδηγούσε η μεθυσμένη γυναίκα στον Άλιμο έπεσε πάνω σε 11 παρκαρισμένα οχήματα, ενώ κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες των ΙΧ που χτυπήθηκαν, έτρεχαν για να προλάβουν την 60χρονη οδηγό πριν φύγει από το σημείο.

Στο «Live News» μίλησαν ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές για τα όσα είδαν να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους. «Άκουγα τα ‘μπαμ’ όπως έβρισκε στα αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο. Ήταν σίγουρα πάρα πολύ μεθυσμένη», τόνισαν μιλώντας στην εκπομπή.

Η οδηγός επιχείρησε μάλιστα να απομακρυνθεί από το σημείο αλλά δεν τα κατάφερε. Σε αλκοτέστ που της έκαναν αστυνομικοί, διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένη σε κατάσταση που ήταν αδύνατον να οδηγήσει.

«Έλεγε ‘σιγά, τι έκανα’. Πήγε να το σκάσει», ανέφεραν οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι μάλιστα εν αγνοία της οδηγού αφαίρεσαν από τη μίζα του αυτοκινήτου της τα κλειδιά, για να μη μπορεί να διαφύγει. Η γυναίκα ωστόσο, είχε καταναλώσει τόσο αλκοόλ που δεν το αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να ψάχνει μανιωδώς τα κλειδιά της.

Στο βίντεο μετά τα διαδοχικά χτυπήματα σε παρκαρισμένα οχήματα, φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο της οδηγού να απομακρύνεται από το στενό του Αλίμου. Η μεθυσμένη οδηγός όμως δεν κατάφερε να αποφύγει τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή.

Η μεθυσμένη οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα που θα αποφασίσει για την τύχη της. Στα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει αυτά που είχε προκαλέσει.

Οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας έδειξαν τι μπορεί να συμβεί όταν κανείς οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς να έχει συναίσθηση των κινήσεών του, χωρίς να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους και τα εμπόδια στον δρόμο, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει τις πράξεις του.