Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Μετ’ εμποδίων γίνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια σήμερα Τετάρτη (18.02.2026) λόγω των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν τα 11 μποφόρ. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των δρομολογίων πριν την αναχώρησή τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 08:00 πραγματοποιούνται κανονικά.

Παράλληλα, το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που ήταν προγραμματισμένο για τις 09:00 παραμένει αβέβαιο αν θα πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο, απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.