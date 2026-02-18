Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Πού έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου
Πλοίο δεμένο στο λιμάνι του Πειραιά
Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Μετ’ εμποδίων γίνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια σήμερα Τετάρτη (18.02.2026) λόγω των ισχυρών ανέμων, που φτάνουν τα 11 μποφόρ. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των δρομολογίων πριν την αναχώρησή τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 08:00 πραγματοποιούνται κανονικά.

Παράλληλα, το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που ήταν προγραμματισμένο για τις 09:00 παραμένει αβέβαιο αν θα πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο, απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
84
74
72
63
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανήλικοι στην Λευκάδα επιτέθηκαν σε μαθητές και καθηγήτρια από την Κέρκυρα κατά τη διάρκεια σχολικού τουρνουά
Συνελήφθη ο 17χρονος και ο πατέρας του - Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα - Στο νοσοκομείο της Λευκάδας μεταφέρθηκε η εκπαιδευτικός για να πάρει τις πρώτες βοήθειες
Cruel teenagers scattering classbooks of afro-american boy, school bullying
Καθαρά Δευτέρα με βόρειους ανέμους χωρίς βροχές - Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών
«Την Κυριακή και κυρίως την Καθαρά Δευτέρα οι ώρες ηλιοφάνειας θα γίνουν περισσότερες και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού»
χαρταετος
Newsit logo
Newsit logo